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Карпатские вареники без муки: готовим древнее украинское блюдо из картофеля и сыра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Попробуйте лыганцы - и вы не сможете без них
Попробуйте лыганцы - и вы не сможете без них. Фото smachnonews.24tv.ua

Окунитесь в атмосферу Карпат с лыганцами

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт ленивых вареников. Советуем вам приготовить лыганцы — оригинальное, ни на что не похожее давнее украинское блюдо.

Лыганцы – это древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Они с виду напоминают ленивые вареники, но с начинкой внутри. Попробуйте это блюдо по рецепту Smachnonews — и оно будет в вашем меню постоянно!

Как приготовить лыганцы с творожной начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

  • 700 г картофеля;
  • 1 куриное яйцо;
  • 330 г крахмала;
  • 1 ст. л. сметаны;
  • соль.

Для начинки:

  • 100 г творога;
  • 1–2 веточки укропа.

Для мачанки:

  • 50 г копченого сала;
  • 1 репчатая луковица;
  • 1 – 2 веточки укропа;
  • 150 г сметаны;
  • соль;
  • молотый черный перец.

Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно моем, отвариваем в подсоленной воде. Охлаждаем, чистим от кожуры и разминаем в пюре.
  2. К картофелю добавляем яйцо, сметану, немного соли, крахмал и замешиваем тесто.
  3. Для приготовления начинки смешиваем творог с нарезанным укропом.
  4. Из картофельного теста формируем небольшие шарики. В каждый кладем начинку. Лыганцы варим в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.
  5. Для приготовления мачанки для лыганцов сало нарезаем кубиками, обжариваем на сковороде. Туда же добавляем мелко нарезанный лук, сметану, соль и перец. Все перемешиваем, смешиваем с мелко нарезанным укропом и подаем к лыганцам.

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