Карпатские вареники без муки: готовим древнее украинское блюдо из картофеля и сыра
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Окунитесь в атмосферу Карпат с лыганцами
У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт ленивых вареников. Советуем вам приготовить лыганцы — оригинальное, ни на что не похожее давнее украинское блюдо.
Лыганцы – это древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Они с виду напоминают ленивые вареники, но с начинкой внутри. Попробуйте это блюдо по рецепту Smachnonews — и оно будет в вашем меню постоянно!
Как приготовить лыганцы с творожной начинкой
Ингредиенты на 4 порции:
- 700 г картофеля;
- 1 куриное яйцо;
- 330 г крахмала;
- 1 ст. л. сметаны;
- соль.
Для начинки:
- 100 г творога;
- 1–2 веточки укропа.
Для мачанки:
- 50 г копченого сала;
- 1 репчатая луковица;
- 1 – 2 веточки укропа;
- 150 г сметаны;
- соль;
- молотый черный перец.
Способ приготовления:
- Картофель тщательно моем, отвариваем в подсоленной воде. Охлаждаем, чистим от кожуры и разминаем в пюре.
- К картофелю добавляем яйцо, сметану, немного соли, крахмал и замешиваем тесто.
- Для приготовления начинки смешиваем творог с нарезанным укропом.
- Из картофельного теста формируем небольшие шарики. В каждый кладем начинку. Лыганцы варим в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.
- Для приготовления мачанки для лыганцов сало нарезаем кубиками, обжариваем на сковороде. Туда же добавляем мелко нарезанный лук, сметану, соль и перец. Все перемешиваем, смешиваем с мелко нарезанным укропом и подаем к лыганцам.
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