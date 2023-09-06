Карпатские вареники без муки: готовим древнее украинское блюдо из картофеля и сыра

Окунитесь в атмосферу Карпат с лыганцами

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт ленивых вареников. Советуем вам приготовить лыганцы — оригинальное, ни на что не похожее давнее украинское блюдо.

Лыганцы – это древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Они с виду напоминают ленивые вареники, но с начинкой внутри. Попробуйте это блюдо по рецепту Smachnonews — и оно будет в вашем меню постоянно!

Как приготовить лыганцы с творожной начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

700 г картофеля;

1 куриное яйцо;

330 г крахмала;

1 ст. л. сметаны;

соль.

Для начинки:

100 г творога;

1–2 веточки укропа.

Для мачанки:

50 г копченого сала;

1 репчатая луковица;

1 – 2 веточки укропа;

150 г сметаны;

соль;

молотый черный перец.

Способ приготовления:

Картофель тщательно моем, отвариваем в подсоленной воде. Охлаждаем, чистим от кожуры и разминаем в пюре. К картофелю добавляем яйцо, сметану, немного соли, крахмал и замешиваем тесто. Для приготовления начинки смешиваем творог с нарезанным укропом. Из картофельного теста формируем небольшие шарики. В каждый кладем начинку. Лыганцы варим в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут. Для приготовления мачанки для лыганцов сало нарезаем кубиками, обжариваем на сковороде. Туда же добавляем мелко нарезанный лук, сметану, соль и перец. Все перемешиваем, смешиваем с мелко нарезанным укропом и подаем к лыганцам.

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