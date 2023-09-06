Эта вкуснятина поднимет близким настроение: фантастический рецепт из пары баклажан и одного яйца

Простое блюдо из бюджетных продуктов

У баклажан неповторимый насыщенный вкус. Из сочных, мясистых овощей получаются неповторимые блюда, а их небольшая горечь только взбудоражит ваши вкусовые рецепторы.

Еще один способ полюбить баклажаны — приготовить из них запеченные шарики по рецепту Сucchiaio. Они идеально подходят в качестве вегетарианского второго блюда, а также как вкусная закуска. Легкие и аппетитные запеченные шарики из баклажанов готовятся невероятно просто, а их пикантный вкус вас удивит — они получаются мягкими и вкусными

Как приготовить запеченные шарики из баклажанов

Ингредиенты:

600 г баклажанов;

100/120 г панировочных сухарей + еще для панировки;

1 яйцо;

1 пучок петрушки;

1 зубчик чеснока;

мускатный орех;

оливковое масло, соль, перец.

Способ приготовления:

Баклажаны повойте, высушите и удалите плодоножки. Овощи положите на застеленный пергаментом противень и выпекайте их в разогретой до 200 градусов духовке 1 час. Когда баклажаны остынут, снимите кожицу и отожмите лишнюю жидкость. Нарежьте мелко мякоть и смешайте с яйцом, сухарями, чесноком и рубленой петрушкой. Все посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и перемешайте до однородности. Из полученной массы сформируйте маленькие шарики, обваляйте в панировочных сухарях и поместите на противень, застеленный бумагой. Шарики сбрызните маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Подавайте запеченные шарики из баклажанов горячими или теплыми.

Приготовьте баклажаны на зиму по-грузински по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!