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Potato party для всей семьи: картофельные вафли по этому рецепту быстрее приготовить, чем съесть

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С этими вафлями не сравнится ни одно ресторанное блюдо
С этими вафлями не сравнится ни одно ресторанное блюдо. Фото shuba.life

Вы будете есть их на завтрак, обед и ужин

Блюда из картофеля популярны во всем мире. Они вкусны, а этот овощ всегда есть в наличии дома или в магазине. Готовить их просто, а подавать можно как самостоятельное блюдо или гарнир.

Если у вас дома есть вафельница, из картофеля можно приготовить даже вафли! Рецепт "Мета" — это настоящая находка для занятых кулинаров, которым иногда не хватает времени на готовку. Блюдо готовится очень быстро, а рецепт можно менять в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Это отличный способ разнообразить ваше меню необычным блюдом из простых ингредиентов. Попробуем?

Как приготовить картофельные вафли

Ингредиенты:

  • картофель — 5 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст.л;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Картофель помойте, очистите, натрите на крупную терку и смешайте с солью. Дайте постоять примерно 5 минут, после чего слейте лишнюю жидкость.
  2. Сыр натрите на мелкой терке, вместе с яйцом и мукой добавьте к картофелю.
  3. Вафельницу смажьте маслом, чтобы вафли не прилипали и не пригорали, разогрейте ее. Пожарьте вафли с каждой стороны по 7 минут.

Подавайте картофельные вафли с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома