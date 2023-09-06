Если нет времени готовить, вас от голода спасет крем-суп из кабачков на скорую руку

Рецепт вкусного блюда для занятых хозяек

У каждого кулинара есть в запасе рецепты, которые предназначены для приготовления на скорую руку. Одно из таких блюд — крем-суп из кабачков.

Это простое в приготовлении блюдо по рецепту "Важно знать" — невероятно изысканное и всегда приятное угощение. Оно идеально для летнего периода, когда овощей вокруг видимо-невидимо. А для диетического варианта супа можно попросту исключить из него сливки. Стоит попробовать его раз — и такое блюдо будет на вашем столе всегда!

Как приготовить крем-суп из кабачков

Ингредиенты:

3 кабачка;

1 литр бульона;

3 картофелины;

220 мл сливок;

2 зубчика чеснока;

1 луковица;

1 морковь;

растительное масло;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и чеснок очистите, измельчите и слегка обжарьте на растительном масле. Картофель, морковь и кабачки помойте, очистите, нарежьте средними кубиками и обжарьте на сковороде. После появления золотистой корочки на овощах потушите их 10 минут, а затем еще 10 минут проварите в бульоне. Посолите, поперчите по вкусу, перебейте все погружным блендером и добавьте сливки.

Крем-суп из кабачков готов! Подавайте его к столу с зеленью и гренками по рецепту "Телеграфа".