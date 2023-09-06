Укр

Если нет времени готовить, вас от голода спасет крем-суп из кабачков на скорую руку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Суп из кабачков настолько вкусен, что его будут просить даже дети
Суп из кабачков настолько вкусен, что его будут просить даже дети. Фото vazhnoznat.com

Рецепт вкусного блюда для занятых хозяек

У каждого кулинара есть в запасе рецепты, которые предназначены для приготовления на скорую руку. Одно из таких блюд — крем-суп из кабачков.

Это простое в приготовлении блюдо по рецепту "Важно знать" — невероятно изысканное и всегда приятное угощение. Оно идеально для летнего периода, когда овощей вокруг видимо-невидимо. А для диетического варианта супа можно попросту исключить из него сливки. Стоит попробовать его раз — и такое блюдо будет на вашем столе всегда!

Как приготовить крем-суп из кабачков

Ингредиенты:

  • 3 кабачка;
  • 1 литр бульона;
  • 3 картофелины;
  • 220 мл сливок;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • растительное масло;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок очистите, измельчите и слегка обжарьте на растительном масле.
  2. Картофель, морковь и кабачки помойте, очистите, нарежьте средними кубиками и обжарьте на сковороде.
  3. После появления золотистой корочки на овощах потушите их 10 минут, а затем еще 10 минут проварите в бульоне.
  4. Посолите, поперчите по вкусу, перебейте все погружным блендером и добавьте сливки.

Крем-суп из кабачков готов! Подавайте его к столу с зеленью и гренками по рецепту "Телеграфа".

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Крем-суп #Готовим дома