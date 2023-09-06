Если нет времени готовить, вас от голода спасет крем-суп из кабачков на скорую руку
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Рецепт вкусного блюда для занятых хозяек
У каждого кулинара есть в запасе рецепты, которые предназначены для приготовления на скорую руку. Одно из таких блюд — крем-суп из кабачков.
Это простое в приготовлении блюдо по рецепту "Важно знать" — невероятно изысканное и всегда приятное угощение. Оно идеально для летнего периода, когда овощей вокруг видимо-невидимо. А для диетического варианта супа можно попросту исключить из него сливки. Стоит попробовать его раз — и такое блюдо будет на вашем столе всегда!
Как приготовить крем-суп из кабачков
Ингредиенты:
- 3 кабачка;
- 1 литр бульона;
- 3 картофелины;
- 220 мл сливок;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- растительное масло;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук и чеснок очистите, измельчите и слегка обжарьте на растительном масле.
- Картофель, морковь и кабачки помойте, очистите, нарежьте средними кубиками и обжарьте на сковороде.
- После появления золотистой корочки на овощах потушите их 10 минут, а затем еще 10 минут проварите в бульоне.
- Посолите, поперчите по вкусу, перебейте все погружным блендером и добавьте сливки.
Крем-суп из кабачков готов! Подавайте его к столу с зеленью и гренками по рецепту "Телеграфа".