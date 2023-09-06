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Лучший семейный ужин готовится по этому рецепту: необычный рецепт спагетти с кабачками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Спагетти с кабачками - лучшее сезонное блюдо
Спагетти с кабачками - лучшее сезонное блюдо. Фото shuba.life

Полчаса — и семья уже ест!

Кабачок — поистине король сезона. Из него можно приготовить большое количество невероятных блюд — от кабачков по-французски до овощной икры на зиму.

Сегодня мы приготовим спагетти с кабачками по рецепту Shuba — это легкое и вкусное блюдо для быстрого ужина. Всего полчаса — и блюдо на столе! Оно хорошо подойдет в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.

Как приготовить спагетти с кабачками

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 2 шт.;
  • спагетти — 400 г;
  • оливковое масло — 40 г;
  • твердый сыр — 80 г;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый, смесь специй универсальная — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Спагетти отварите в кипящей, подсоленной воде до готовности. Готовые спагетти откиньте на дуршлаг.
  2. Кабачки помойте и нарежьте тоненькими кольцами. Чеснок очистите и измельчите.
  3. Разогрейте в сковороде сливочное масло, добавьте кабачки с чесноком и обжарьте. Посолите, поперчите, накройте крышкой и протушите 3 минуты на маленьком огне.
  4. К кабачкам добавьте спагетти, посыпьте специями и перемешайте. Прогрейте 1-2 минуты, после чего разложите по тарелкам, посыпьте тертым сыром и подавайте.

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#Рецепт #Кабачки #Спагетти #Готовим дома