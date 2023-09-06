Лучший семейный ужин готовится по этому рецепту: необычный рецепт спагетти с кабачками
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Полчаса — и семья уже ест!
Кабачок — поистине король сезона. Из него можно приготовить большое количество невероятных блюд — от кабачков по-французски до овощной икры на зиму.
Сегодня мы приготовим спагетти с кабачками по рецепту Shuba — это легкое и вкусное блюдо для быстрого ужина. Всего полчаса — и блюдо на столе! Оно хорошо подойдет в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.
Как приготовить спагетти с кабачками
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 2 шт.;
- спагетти — 400 г;
- оливковое масло — 40 г;
- твердый сыр — 80 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый, смесь специй универсальная — по вкусу.
Способ приготовления:
- Спагетти отварите в кипящей, подсоленной воде до готовности. Готовые спагетти откиньте на дуршлаг.
- Кабачки помойте и нарежьте тоненькими кольцами. Чеснок очистите и измельчите.
- Разогрейте в сковороде сливочное масло, добавьте кабачки с чесноком и обжарьте. Посолите, поперчите, накройте крышкой и протушите 3 минуты на маленьком огне.
- К кабачкам добавьте спагетти, посыпьте специями и перемешайте. Прогрейте 1-2 минуты, после чего разложите по тарелкам, посыпьте тертым сыром и подавайте.
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