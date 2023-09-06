Лучший семейный ужин готовится по этому рецепту: необычный рецепт спагетти с кабачками

Полчаса — и семья уже ест!

Кабачок — поистине король сезона. Из него можно приготовить большое количество невероятных блюд — от кабачков по-французски до овощной икры на зиму.

Сегодня мы приготовим спагетти с кабачками по рецепту Shuba — это легкое и вкусное блюдо для быстрого ужина. Всего полчаса — и блюдо на столе! Оно хорошо подойдет в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.

Как приготовить спагетти с кабачками

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 2 шт.;

спагетти — 400 г;

оливковое масло — 40 г;

твердый сыр — 80 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, смесь специй универсальная — по вкусу.

Способ приготовления:

Спагетти отварите в кипящей, подсоленной воде до готовности. Готовые спагетти откиньте на дуршлаг. Кабачки помойте и нарежьте тоненькими кольцами. Чеснок очистите и измельчите. Разогрейте в сковороде сливочное масло, добавьте кабачки с чесноком и обжарьте. Посолите, поперчите, накройте крышкой и протушите 3 минуты на маленьком огне. К кабачкам добавьте спагетти, посыпьте специями и перемешайте. Прогрейте 1-2 минуты, после чего разложите по тарелкам, посыпьте тертым сыром и подавайте.

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