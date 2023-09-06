Фантастическая закуска: гости ни за что не догадаются, что в салате есть баклажаны
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Баклажаны по вкусу очень похожи на грибы
Мы рассказывали, как приготовить из баклажанов основное блюдо – вкусные челноки. Но этот полезный овощ настолько универсален, что из него можно приготовить что угодно, и закуски – не исключение.
Вместе с порталом "Советница" предлагаем попробовать салат из баклажанов. У них интересный вкус, и салат с ними похож на грибной — гости даже не верят сразу, что это баклажаны.
Ингредиенты:
- 3 средние баклажаны
- 3 вареных яйца
- 2 средние луковицы
- 100 г консервированной кукурузы
- 3 столовые ложки майонеза
- соль
- масло
- черный молотый перец
Маринад для лука:
- 1 чайная ложка сахара
- 0,5 чайной ложки соли
- 3 столовые ложки сока лимона
- 80 мл воды
Способ приготовления:
- Лук нарезаем тоненькими полукольцами, выкладываем в мисочку. Добавляем сахар, соль, сок лимона. Заливаем крутым кипятком и оставляем на 20 минут.
- В это время баклажаны нарезаем небольшой соломкой. Обжариваем на сковороде на раскаленном масле до готовности, солим.
- Перекладываем все на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Оставляем остыть.
- Отварные яйца нарезаем соломкой. Выкладываем все в миску, добавляем баклажаны, кукурузу и лук, слив из него жидкость.
- Солим, перчим, заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем.
Салат вкусен сразу, но лучше будет, если перед подачей он стоит в холодильнике 20 минут. Также мы делились рецептом вкусного блюда – турецкого пирога с мясом.