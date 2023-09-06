Фантастическая закуска: гости ни за что не догадаются, что в салате есть баклажаны

Баклажаны по вкусу очень похожи на грибы

Мы рассказывали, как приготовить из баклажанов основное блюдо – вкусные челноки. Но этот полезный овощ настолько универсален, что из него можно приготовить что угодно, и закуски – не исключение.

Вместе с порталом "Советница" предлагаем попробовать салат из баклажанов. У них интересный вкус, и салат с ними похож на грибной — гости даже не верят сразу, что это баклажаны.

Ингредиенты:

3 средние баклажаны

3 вареных яйца

2 средние луковицы

100 г консервированной кукурузы

3 столовые ложки майонеза

соль

масло

черный молотый перец

Маринад для лука:

1 чайная ложка сахара

0,5 чайной ложки соли

3 столовые ложки сока лимона

80 мл воды

Способ приготовления:

Лук нарезаем тоненькими полукольцами, выкладываем в мисочку. Добавляем сахар, соль, сок лимона. Заливаем крутым кипятком и оставляем на 20 минут. В это время баклажаны нарезаем небольшой соломкой. Обжариваем на сковороде на раскаленном масле до готовности, солим. Перекладываем все на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Оставляем остыть. Отварные яйца нарезаем соломкой. Выкладываем все в миску, добавляем баклажаны, кукурузу и лук, слив из него жидкость. Солим, перчим, заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем.

Салат вкусен сразу, но лучше будет, если перед подачей он стоит в холодильнике 20 минут. Также мы делились рецептом вкусного блюда – турецкого пирога с мясом.