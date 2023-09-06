Котлеты без грамма мяса и муки: блюдо на всю семью за 15 минут

Рецепт бюджетного сытного блюда

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие сочные котлетки. Их любит подавляющее большинство людей, но не всем они подходят. Вегетерианцы или люди, соблюдающие пост, тоже заслуживают вкусную еду.

На подобный случай прекрасно подойдет рецепт котлеток из капусты. Они получаются не только диетическими и полезными, но и очень вкусными. Рецептом поделились на today.ua.

Ингредиенты:

20 г сливочного масла

1 ст. л. растительного масла

1 луковица

500 г капусты

2 яйца

3-4 ст. л. манной крупы

соль, перец

Для соуса:

сметана

чеснок

любимая свежая зелень

Способ приготовления:

На сковороде разогреваем немного растительного масла и сливочного масла. На этой смеси обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности. Оставляем остывать. Кабачим капусту мелкой соломкой и немного мне руками. Заливаем хорошей водой и ставим на плиту. Когда закипит, убавляем огонь и готовим так 7-9 минут. Готовую капусту откидываем на дуршлаг. Когда продукт охладится, из него нужно осторожно отжать лишнюю жидкость. В капусту добавляем лук и яйца, соль, перец. Добавляем манку, перемешиваем и даем настояться около 10 минут. Формируем овощные котлетки влажными руками и отправляем на сковороду, разогретую с растительным маслом. Обжариваем по обе стороны к румяной корочке. Сметану смешиваем с выдавленным чесноком и мелко нарезанной свежей зеленью. Если есть время, даем настояться.

Такие котлетки – совершенно самостоятельное блюдо. Также мы рассказывали, как приготовить сытные оладьи из кабачка.