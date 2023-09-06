Самый простой яблочный пирог: начинки так много, что тесто незаметно

Много начинки и вкуснейшее тесто

Мы рассказывали, как приготовить интересный ягодный пирог. Теперь делимся рецептом простого теста, которое идеально подходит к яблочной начинке.

Такой пирог очень легко приготовить. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Мука — 390 гр

Сливочное масло – 100 гр

Яйца — 2 шт

Сахар – 180 гр

Разрыхлитель — 1,5 чайные ложки

Соль — щепотка

Яблочная начинка:

Яблоки — 5-6 шт

Вода — 50-70 мл

Сливочное масло – 50 гр

Манная крупа – 2 ст. ложки

Сахар для посыпки

Способ приготовления:

К муке преодолеваем сахар, разрыхлитель и соль. Добавляем мягкое сливочное масло и перетираем его с мукой в крошку. Отдельно взбиваем 2 яйца и добавляем их в муку. Замешиваем тугое песочное тесто. Из яблок удаляем сердцевину и нарезаем их кубиком. Переводим в кастрюлю, добавляем воду, сливочное масло и манную крупу, перемешиваем. Массу тушим 20 минут (не больше) на маленьком огне под крышкой. Время от времени перемешиваем. Форму застилаем пергаментом, а тесто делим на глазок на 2 части. Первую часть перекладываем в форму и руками хорошо формируем дно и бортики. Далее выкладываем остывшую яблочную начинку. Посыпаем равномерно горсткой сахара. Сверху выкладываем вторую часть теста. Пирог ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Пирог будет особенно вкусен, если вы дадите ему несколько часов остыть в форме. Также мы рассказывали, как приготовить украинский десерт – соложеники.