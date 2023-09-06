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Самый простой яблочный пирог: начинки так много, что тесто незаметно

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Выпечка максимально простая и вкусная
Выпечка максимально простая и вкусная. Фото zira.uz

Много начинки и вкуснейшее тесто

Мы рассказывали, как приготовить интересный ягодный пирог. Теперь делимся рецептом простого теста, которое идеально подходит к яблочной начинке.

Такой пирог очень легко приготовить. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Мука — 390 гр
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар – 180 гр
  • Разрыхлитель — 1,5 чайные ложки
  • Соль — щепотка

Яблочная начинка:

  • Яблоки — 5-6 шт
  • Вода — 50-70 мл
  • Сливочное масло – 50 гр
  • Манная крупа – 2 ст. ложки
  • Сахар для посыпки

Способ приготовления:

  1. К муке преодолеваем сахар, разрыхлитель и соль. Добавляем мягкое сливочное масло и перетираем его с мукой в крошку.
  2. Отдельно взбиваем 2 яйца и добавляем их в муку. Замешиваем тугое песочное тесто.
  3. Из яблок удаляем сердцевину и нарезаем их кубиком. Переводим в кастрюлю, добавляем воду, сливочное масло и манную крупу, перемешиваем.
  4. Массу тушим 20 минут (не больше) на маленьком огне под крышкой. Время от времени перемешиваем.
  5. Форму застилаем пергаментом, а тесто делим на глазок на 2 части. Первую часть перекладываем в форму и руками хорошо формируем дно и бортики.
  6. Далее выкладываем остывшую яблочную начинку. Посыпаем равномерно горсткой сахара.
  7. Сверху выкладываем вторую часть теста. Пирог ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Пирог будет особенно вкусен, если вы дадите ему несколько часов остыть в форме. Также мы рассказывали, как приготовить украинский десерт – соложеники.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Выпечка #Тесто