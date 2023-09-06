Самый простой яблочный пирог: начинки так много, что тесто незаметно
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Много начинки и вкуснейшее тесто
Мы рассказывали, как приготовить интересный ягодный пирог. Теперь делимся рецептом простого теста, которое идеально подходит к яблочной начинке.
Такой пирог очень легко приготовить. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Мука — 390 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Яйца — 2 шт
- Сахар – 180 гр
- Разрыхлитель — 1,5 чайные ложки
- Соль — щепотка
Яблочная начинка:
- Яблоки — 5-6 шт
- Вода — 50-70 мл
- Сливочное масло – 50 гр
- Манная крупа – 2 ст. ложки
- Сахар для посыпки
Способ приготовления:
- К муке преодолеваем сахар, разрыхлитель и соль. Добавляем мягкое сливочное масло и перетираем его с мукой в крошку.
- Отдельно взбиваем 2 яйца и добавляем их в муку. Замешиваем тугое песочное тесто.
- Из яблок удаляем сердцевину и нарезаем их кубиком. Переводим в кастрюлю, добавляем воду, сливочное масло и манную крупу, перемешиваем.
- Массу тушим 20 минут (не больше) на маленьком огне под крышкой. Время от времени перемешиваем.
- Форму застилаем пергаментом, а тесто делим на глазок на 2 части. Первую часть перекладываем в форму и руками хорошо формируем дно и бортики.
- Далее выкладываем остывшую яблочную начинку. Посыпаем равномерно горсткой сахара.
- Сверху выкладываем вторую часть теста. Пирог ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
Пирог будет особенно вкусен, если вы дадите ему несколько часов остыть в форме. Также мы рассказывали, как приготовить украинский десерт – соложеники.