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Немного крупы и горсть фарша: вкуснейший ужин за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень вкусное, сытное блюдо для ежедневного приготовления Новость обновлена 06 сентября 2023, 17:24
Очень вкусное, сытное блюдо для ежедневного приготовления. Фото znaj.ua

Если ужин нужен через 20 минут

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую гречку с мясом. Теперь делимся рецептом замечательного блюда на основе булгура.

Готовится она проще простого, а вкус выходит просто невероятный! Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • 400 г крупы Булгур
  • 300 г говяжьего фарша
  • 1 – 2 луковицы
  • 1 большая морковка
  • 1 ст. томатной пасты
  • Соль, перец, приправы "кари" — по вкусу
  • Бульон или вода – примерно 1 литр

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем мелкими ломтиками. Обжариваем до золотистого цвета, добавляем 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара.
  2. Перемешиваем, добавляем в нее натертую морковь. Через несколько минут добавляем фарш и немного бульона или воды.
  3. Добавляем по вкусу соль и перец, немного приправы карри. Тушим 10 минут на среднем огне.
  4. Далее добавляем томатную пасту, перемешиваем. Всыпаем булгур и заливаем его 1 л воды или бульона – жидкость должна полностью покрыть крупу.
  5. Накрываем крышкой и готовим около 20 минут на маленьком огне. Жидкость должна испариться, а булгур остаться рассыпчатым.

Блюдо не только выглядит аппетитно, но и хорошо подходит. Также мы делились рецептом замечательного турецкого блюда – буреку.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Булгур