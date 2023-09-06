Немного крупы и горсть фарша: вкуснейший ужин за считанные минуты
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Если ужин нужен через 20 минут
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую гречку с мясом. Теперь делимся рецептом замечательного блюда на основе булгура.
Готовится она проще простого, а вкус выходит просто невероятный! Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- 400 г крупы Булгур
- 300 г говяжьего фарша
- 1 – 2 луковицы
- 1 большая морковка
- 1 ст. томатной пасты
- Соль, перец, приправы "кари" — по вкусу
- Бульон или вода – примерно 1 литр
Способ приготовления:
- Лук нарезаем мелкими ломтиками. Обжариваем до золотистого цвета, добавляем 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара.
- Перемешиваем, добавляем в нее натертую морковь. Через несколько минут добавляем фарш и немного бульона или воды.
- Добавляем по вкусу соль и перец, немного приправы карри. Тушим 10 минут на среднем огне.
- Далее добавляем томатную пасту, перемешиваем. Всыпаем булгур и заливаем его 1 л воды или бульона – жидкость должна полностью покрыть крупу.
- Накрываем крышкой и готовим около 20 минут на маленьком огне. Жидкость должна испариться, а булгур остаться рассыпчатым.
Блюдо не только выглядит аппетитно, но и хорошо подходит. Также мы делились рецептом замечательного турецкого блюда – буреку.