Немного крупы и горсть фарша: вкуснейший ужин за считанные минуты

Если ужин нужен через 20 минут

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую гречку с мясом. Теперь делимся рецептом замечательного блюда на основе булгура.

Готовится она проще простого, а вкус выходит просто невероятный! Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

400 г крупы Булгур

300 г говяжьего фарша

1 – 2 луковицы

1 большая морковка

1 ст. томатной пасты

Соль, перец, приправы "кари" — по вкусу

Бульон или вода – примерно 1 литр

Способ приготовления:

Лук нарезаем мелкими ломтиками. Обжариваем до золотистого цвета, добавляем 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Перемешиваем, добавляем в нее натертую морковь. Через несколько минут добавляем фарш и немного бульона или воды. Добавляем по вкусу соль и перец, немного приправы карри. Тушим 10 минут на среднем огне. Далее добавляем томатную пасту, перемешиваем. Всыпаем булгур и заливаем его 1 л воды или бульона – жидкость должна полностью покрыть крупу. Накрываем крышкой и готовим около 20 минут на маленьком огне. Жидкость должна испариться, а булгур остаться рассыпчатым.

Блюдо не только выглядит аппетитно, но и хорошо подходит. Также мы делились рецептом замечательного турецкого блюда – буреку.