Лепешки получатся как из тандыра: просто смешайте воду и муку

Раз-два — и готово!

Завтрак – самый важный прием пищи, который не желательно пропускать. Он должен быть вкусным, сытным и заряжать энергией на целый день.

Ukr.Media предлагает нам на завтрак необычные лепешки из простых продуктов. От такого завтрака вы не сможете отказаться. Пышные, мягкие, ароматные, они вам будут напоминать приготовленный на тандыре хлеб.

Как приготовить лепешки на завтрак

Ингредиенты:

650 гр. муки;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

7 гр. сухих дрожжей (или 25 гр. живых);

500 мл воды комнатной температуры;

4 ч. л. нерафинированного оливкового масла.

Способ приготовления:

Муку, соль, сахар, дрожжи и воду перемешайте и замесите жидкое, липкое тесто. Каждые 20 минут тесто вытаскивайте и смоченными руками в течение минуты тяните вверх. Через час присыпьте стол мукой. Тесто сверните пополам, потом книгой и еще раз книгой, но с другой стороны. Разделите тесто на 4 части, каждый сверните в шарик. Первый шарик растяните в лепешку, добавьте сверху 1 ч. л. оливкового масла, распределитем пальцами. Духовку разогрейте до максимальной температуры и отправьте туда тесто на 7 минут. Готовую лепешку накройте на 10 минут полотенцем. Все те же действия повторите с оставшимся тестом. Коржики готовы.

К таким лепешкам можно приготовить сгущенное молоко по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!