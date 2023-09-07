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Закусываем по-каталонски: перцы для этого блюда будете запекать противнями

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой запеченный перец готовить очень просто
Такой запеченный перец готовить очень просто. Фото shuba.life

Гости будут к вам приходить ради этого блюда

Дружеские посиделки, деловая встреча или семейный просмотр фильма — ни одно из этих мероприятий не обойдется без любимой закуски. Горячие или холодные, с овощами, рыбой или мясом — мы не представляем жизнь без этого блюда.

Сегодня мы приготовим блюдо в стиле каталонской кухни — барселонскую закуску из запеченных перцев по рецепту Shuba. Его можно подавать как отдельное блюдо или же к пиву, или вину, как в Испании. Попробуйте!

Как приготовить маринованный запеченный перец

Ингредиенты на 4 порции:

  • перец болгарский красный — 2 шт.;
  • перец желтый — 2 шт.;
  • каперсы — 2 ст. л.;
  • оливки без косточек — 8 шт.;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • оливковое масло — 80 мл;
  • лимон, сок — 40 мл;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Перцы помойте, почистите и нарежьте полосками. Разложите их в форме для запекания, посолите, поперчите и побрызгайте 1 столовой ложкой растительного масла.
  2. Запекайте перцы в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут. Когда они станут мягкими, достаньте из духовки, дайте остыть и мелко нарежьте.
  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Нарежьте тонкими кружочками оливки.
  4. Перец, чеснок, каперсы и оливки смешайте. Приправьте все солью, перцем, растительным маслом, лимонным соком и перемешайте. Дайте блюду промариноваться в течении 1-2 часов. Блюдо может храниться в холодильнике.

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