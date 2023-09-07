Закусываем по-каталонски: перцы для этого блюда будете запекать противнями
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Гости будут к вам приходить ради этого блюда
Дружеские посиделки, деловая встреча или семейный просмотр фильма — ни одно из этих мероприятий не обойдется без любимой закуски. Горячие или холодные, с овощами, рыбой или мясом — мы не представляем жизнь без этого блюда.
Сегодня мы приготовим блюдо в стиле каталонской кухни — барселонскую закуску из запеченных перцев по рецепту Shuba. Его можно подавать как отдельное блюдо или же к пиву, или вину, как в Испании. Попробуйте!
Как приготовить маринованный запеченный перец
Ингредиенты на 4 порции:
- перец болгарский красный — 2 шт.;
- перец желтый — 2 шт.;
- каперсы — 2 ст. л.;
- оливки без косточек — 8 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- оливковое масло — 80 мл;
- лимон, сок — 40 мл;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Перцы помойте, почистите и нарежьте полосками. Разложите их в форме для запекания, посолите, поперчите и побрызгайте 1 столовой ложкой растительного масла.
- Запекайте перцы в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут. Когда они станут мягкими, достаньте из духовки, дайте остыть и мелко нарежьте.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс. Нарежьте тонкими кружочками оливки.
- Перец, чеснок, каперсы и оливки смешайте. Приправьте все солью, перцем, растительным маслом, лимонным соком и перемешайте. Дайте блюду промариноваться в течении 1-2 часов. Блюдо может храниться в холодильнике.
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