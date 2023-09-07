Любимое блюдо гуцулов: такой домашнюю лапшу с брынзой не стыдно угостить и гостей
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Не только Италия славится вкусными макаронными изделиями!
Отличной альтернативой магазинной лапше служит лапша домашняя, рецепт которой был известен еще нашим прабабушкам. А если приготовить лапшу еще и с гуцульским привкусом?
Именно такое блюдо и предлагает нам приготовить Shuba. Домашняя лапша с брынзой достаточно необычное блюдо, от которого вряд ли сможет кто-то отказаться. Попробуем?
Как приготовить домашнюю лапшу с брынзой
Ингредиенты на 2 порции:
- мука — 200 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- желтки куриные — 2 шт.;
- соль — 2 г;
- растительное масло — 5 мл;
- брынза — 100 г;
- бекон — 50 г.
Способ приготовления:
- Яйцо и желтки расколотите вилкой, влейте масло и посолите.
- Муку просейте на чистый сухой стол. Сделайте углубление, куда вылейте яичную смесь. Замесите нелипкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте "отдыхать" на 20 минут.
- Через указанное время тесто разделите на 3-4 куска, каждое раскатайте и оставьте на 10-15 минут высыхать.
- Заверните кусок теста в рулет и нарежьте полосками шириной до 5 мм. Каждую полоску раскрутите и положите на припорошенную мукой поверхность. Дайте ей хорошо просохнуть, после чего сварите в подсоленном кипятке 3-4 минуты.
- Ветчину или сало нарежьте мелким кубиком до 1 см и поджарьте на разогретой сковороде. Добавьте процеженную лапшу, прогрейте 30 секунд на большом огне. Готовое блюдо подавайте с измельченным сыром.
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