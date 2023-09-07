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Любимое блюдо гуцулов: такой домашнюю лапшу с брынзой не стыдно угостить и гостей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ради такой лапши вы откажетесь даже от макарон по-флотски
Ради такой лапши вы откажетесь даже от макарон по-флотски. Фото shuba.life

Не только Италия славится вкусными макаронными изделиями!

Отличной альтернативой магазинной лапше служит лапша домашняя, рецепт которой был известен еще нашим прабабушкам. А если приготовить лапшу еще и с гуцульским привкусом?

Именно такое блюдо и предлагает нам приготовить Shuba. Домашняя лапша с брынзой достаточно необычное блюдо, от которого вряд ли сможет кто-то отказаться. Попробуем?

Как приготовить домашнюю лапшу с брынзой

Ингредиенты на 2 порции:

  • мука — 200 г;
  • яйцо куриное, большое — 1 шт.;
  • желтки куриные — 2 шт.;
  • соль — 2 г;
  • растительное масло — 5 мл;
  • брынза — 100 г;
  • бекон — 50 г.

Способ приготовления:

  1. Яйцо и желтки расколотите вилкой, влейте масло и посолите.
  2. Муку просейте на чистый сухой стол. Сделайте углубление, куда вылейте яичную смесь. Замесите нелипкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте "отдыхать" на 20 минут.
  3. Через указанное время тесто разделите на 3-4 куска, каждое раскатайте и оставьте на 10-15 минут высыхать.
  4. Заверните кусок теста в рулет и нарежьте полосками шириной до 5 мм. Каждую полоску раскрутите и положите на припорошенную мукой поверхность. Дайте ей хорошо просохнуть, после чего сварите в подсоленном кипятке 3-4 минуты.
  5. Ветчину или сало нарежьте мелким кубиком до 1 см и поджарьте на разогретой сковороде. Добавьте процеженную лапшу, прогрейте 30 секунд на большом огне. Готовое блюдо подавайте с измельченным сыром.

Попробуйте приготовить также куриный рецепт с домашней лапшой по рецепту "Телеграфа. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Лапша #Брынза #Готовим дома