Любимое блюдо гуцулов: такой домашнюю лапшу с брынзой не стыдно угостить и гостей

Не только Италия славится вкусными макаронными изделиями!

Отличной альтернативой магазинной лапше служит лапша домашняя, рецепт которой был известен еще нашим прабабушкам. А если приготовить лапшу еще и с гуцульским привкусом?

Именно такое блюдо и предлагает нам приготовить Shuba. Домашняя лапша с брынзой достаточно необычное блюдо, от которого вряд ли сможет кто-то отказаться. Попробуем?

Как приготовить домашнюю лапшу с брынзой

Ингредиенты на 2 порции:

мука — 200 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

желтки куриные — 2 шт.;

соль — 2 г;

растительное масло — 5 мл;

брынза — 100 г;

бекон — 50 г.

Способ приготовления:

Яйцо и желтки расколотите вилкой, влейте масло и посолите. Муку просейте на чистый сухой стол. Сделайте углубление, куда вылейте яичную смесь. Замесите нелипкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте "отдыхать" на 20 минут. Через указанное время тесто разделите на 3-4 куска, каждое раскатайте и оставьте на 10-15 минут высыхать. Заверните кусок теста в рулет и нарежьте полосками шириной до 5 мм. Каждую полоску раскрутите и положите на припорошенную мукой поверхность. Дайте ей хорошо просохнуть, после чего сварите в подсоленном кипятке 3-4 минуты. Ветчину или сало нарежьте мелким кубиком до 1 см и поджарьте на разогретой сковороде. Добавьте процеженную лапшу, прогрейте 30 секунд на большом огне. Готовое блюдо подавайте с измельченным сыром.

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