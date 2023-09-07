Соседи будут бегать на это угощение: супервкусный рецепт намазки из баклажан
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Раз-два — и все готово!
Какой праздник или перекус без вкусных и разнообразных паштетов и намазок? Только представьте, как подаете к ним чесночные гренки или просто ставите в стеклянных красивых баночках! Идеально!
Сегодня мы предлагаем очень простую в приготовлении, но питательную и вкусную закуску из баклажан по рецепту Shuba. Ее можно намазать на хлеб или завернуть в лаваш и наслаждаться. Попробуем?
Как приготовить намазку из баклажанов
Ингредиенты на 4 порции:
- баклажан — 2 шт.;
- соль — 0.5 ч. л.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- плавленый сыр — 70 г;
- майонез 50% — по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны почистите, нарежьте, залейте подсоленной водой на 20 минут. После указанного времени воду слейте, а баклажаны обсушите.
- Перец помойте, обсушите, удалите сердцевину и мелко нарежьте.
- На сковороду с растительным маслом высыпьте баклажаны и перец, готовьте овощи под крышкой до мягкости. Туда же добавьте очищенный и измельченный чеснок, перемешайте и прогрейте минуту. Оставьте все остывать.
- Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите, мелко нарежьте или крупно натрите на терке. Сыр натрите. Овощи разомните вилкой.
- Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом. Намазка готова.
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