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Соседи будут бегать на это угощение: супервкусный рецепт намазки из баклажан

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эта овощная намазка спасет вас от голода
Эта овощная намазка спасет вас от голода. Фото shuba.life

Раз-два — и все готово!

Какой праздник или перекус без вкусных и разнообразных паштетов и намазок? Только представьте, как подаете к ним чесночные гренки или просто ставите в стеклянных красивых баночках! Идеально!

Сегодня мы предлагаем очень простую в приготовлении, но питательную и вкусную закуску из баклажан по рецепту Shuba. Ее можно намазать на хлеб или завернуть в лаваш и наслаждаться. Попробуем?

Как приготовить намазку из баклажанов

Ингредиенты на 4 порции:

  • баклажан — 2 шт.;
  • соль — 0.5 ч. л.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • плавленый сыр — 70 г;
  • майонез 50% — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны почистите, нарежьте, залейте подсоленной водой на 20 минут. После указанного времени воду слейте, а баклажаны обсушите.
  2. Перец помойте, обсушите, удалите сердцевину и мелко нарежьте.
  3. На сковороду с растительным маслом высыпьте баклажаны и перец, готовьте овощи под крышкой до мягкости. Туда же добавьте очищенный и измельченный чеснок, перемешайте и прогрейте минуту. Оставьте все остывать.
  4. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите, мелко нарежьте или крупно натрите на терке. Сыр натрите. Овощи разомните вилкой.
  5. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом. Намазка готова.

Рекомендуем также приготовить намазку из кабачков по рецепту "Телеграфа". Такая закуска вас спасет во время нежданных гостей.

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