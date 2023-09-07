Соседи будут бегать на это угощение: супервкусный рецепт намазки из баклажан

Раз-два — и все готово!

Какой праздник или перекус без вкусных и разнообразных паштетов и намазок? Только представьте, как подаете к ним чесночные гренки или просто ставите в стеклянных красивых баночках! Идеально!

Сегодня мы предлагаем очень простую в приготовлении, но питательную и вкусную закуску из баклажан по рецепту Shuba. Ее можно намазать на хлеб или завернуть в лаваш и наслаждаться. Попробуем?

Как приготовить намазку из баклажанов

Ингредиенты на 4 порции:

баклажан — 2 шт.;

соль — 0.5 ч. л.;

перец сладкий — 1 шт.;

масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

плавленый сыр — 70 г;

майонез 50% — по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны почистите, нарежьте, залейте подсоленной водой на 20 минут. После указанного времени воду слейте, а баклажаны обсушите. Перец помойте, обсушите, удалите сердцевину и мелко нарежьте. На сковороду с растительным маслом высыпьте баклажаны и перец, готовьте овощи под крышкой до мягкости. Туда же добавьте очищенный и измельченный чеснок, перемешайте и прогрейте минуту. Оставьте все остывать. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите, мелко нарежьте или крупно натрите на терке. Сыр натрите. Овощи разомните вилкой. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом. Намазка готова.

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