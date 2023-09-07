Такое блюдо близки будут просить каждый день: фантастический сытный салат

Яркий салат понравится как детям, так и взрослым

Мы делились рецептом интересного салата с баклажанами. Теперь предлагаем приготовить еще одно вкусное овощное блюдо – сытную закуску из картофеля и свеклы.

Рецепт максимально прост и доступен. Кроме сытности, у блюда есть еще и такое преимущество, как бюджетность. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

свекла — 250 г;

фасоль — 25 г;

масло – 10 г;

соль, перец;

уксус;

зелень.

Способ приготовления:

Картошку отвариваем в мундире. Когда немного остынет, чистим ее и нарезаем кубиком. Свеклу можно отварить, но будет гораздо вкуснее, если запечь ее – так вкус будет богаче. Фасоль отвариваем. Остывшую свеклу нарезаем кубиком. Смешиваем подготовленные ингредиенты вместе. Солим их и посыпаем черным молотым перцем. По желанию можно немного заправить салат уксусом или лимонным соком. Все перемешиваем. По желанию посыпаем салат зеленью.

Выходит очень питательно и очень вкусно. Такой салат и на праздничный стол можно поставить. А если вам все же захочется более легкого блюда, обратите внимание на этот рецепт салата.