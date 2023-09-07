Такое блюдо близки будут просить каждый день: фантастический сытный салат
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Яркий салат понравится как детям, так и взрослым
Мы делились рецептом интересного салата с баклажанами. Теперь предлагаем приготовить еще одно вкусное овощное блюдо – сытную закуску из картофеля и свеклы.
Рецепт максимально прост и доступен. Кроме сытности, у блюда есть еще и такое преимущество, как бюджетность. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- свекла — 250 г;
- фасоль — 25 г;
- масло – 10 г;
- соль, перец;
- уксус;
- зелень.
Способ приготовления:
- Картошку отвариваем в мундире. Когда немного остынет, чистим ее и нарезаем кубиком. Свеклу можно отварить, но будет гораздо вкуснее, если запечь ее – так вкус будет богаче.
- Фасоль отвариваем. Остывшую свеклу нарезаем кубиком.
- Смешиваем подготовленные ингредиенты вместе. Солим их и посыпаем черным молотым перцем. По желанию можно немного заправить салат уксусом или лимонным соком.
- Все перемешиваем. По желанию посыпаем салат зеленью.
Выходит очень питательно и очень вкусно. Такой салат и на праздничный стол можно поставить. А если вам все же захочется более легкого блюда, обратите внимание на этот рецепт салата.