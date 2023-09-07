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Такое блюдо близки будут просить каждый день: фантастический сытный салат

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный питательный перекус
Прекрасный питательный перекус. Фото 1000.menu

Яркий салат понравится как детям, так и взрослым

Мы делились рецептом интересного салата с баклажанами. Теперь предлагаем приготовить еще одно вкусное овощное блюдо – сытную закуску из картофеля и свеклы.

Рецепт максимально прост и доступен. Кроме сытности, у блюда есть еще и такое преимущество, как бюджетность. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г;
  • свекла — 250 г;
  • фасоль — 25 г;
  • масло – 10 г;
  • соль, перец;
  • уксус;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. Картошку отвариваем в мундире. Когда немного остынет, чистим ее и нарезаем кубиком. Свеклу можно отварить, но будет гораздо вкуснее, если запечь ее – так вкус будет богаче.
  2. Фасоль отвариваем. Остывшую свеклу нарезаем кубиком.
  3. Смешиваем подготовленные ингредиенты вместе. Солим их и посыпаем черным молотым перцем. По желанию можно немного заправить салат уксусом или лимонным соком.
  4. Все перемешиваем. По желанию посыпаем салат зеленью.

Выходит очень питательно и очень вкусно. Такой салат и на праздничный стол можно поставить. А если вам все же захочется более легкого блюда, обратите внимание на этот рецепт салата.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат #Картофель