Вы скупите всю фасоль на рынке: простой рецепт копеечного ужина
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Прекрасный вариант сытного ужина
Мы рассказывали, как приготовить вкусный овощной салат с фасолью. Теперь делимся рецептом вкусного и полноценного ужина.
Выходит очень сытно и бюджетно. Фасоль по рецепту из портала ProstoWay дополняет морковь с чесноком.
Ингредиенты:
- фасоль — 1 ст.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубка;
- майонез – 1 ст.л.;
- куриный бульон -1 кубик;
- соль, перец, зелень.
Способ приготовления:
- Фасоль замачиваем в холодной воде примерно на 4 часа. Можно просто замочить на ночь.
- Перед варкой меняем воду. Доводим фасоль до кипения и готовим.
- Морковь натираем и обжариваем на растительном масле. В горшок выкладываем фасоль, раскрашиваем кубик бульона, наливаем ⅓ стакана воды.
- Добавляем морковь и майонез, который можно заменить сметаной. Накрываем все крышкой и отправляем в разогретую духовку. При 180 градусах время приготовления составляет 30 минут.
- В конце добавляем измельченный чеснок и зелень измельчите. Перемешиваем и даем еще несколько минут постоять в духовке.
Выходит очень вкусно и питательно. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата из баклажанов.