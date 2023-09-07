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Вы скупите всю фасоль на рынке: простой рецепт копеечного ужина

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такое блюдо понравится как взрослым, так и детям Новость обновлена 07 сентября 2023, 14:25
Такое блюдо понравится как взрослым, так и детям. Фото prostoway

Прекрасный вариант сытного ужина

Мы рассказывали, как приготовить вкусный овощной салат с фасолью. Теперь делимся рецептом вкусного и полноценного ужина.

Выходит очень сытно и бюджетно. Фасоль по рецепту из портала ProstoWay дополняет морковь с чесноком.

Ингредиенты:

  • фасоль — 1 ст.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубка;
  • майонез – 1 ст.л.;
  • куриный бульон -1 кубик;
  • соль, перец, зелень.

Способ приготовления:

  1. Фасоль замачиваем в холодной воде примерно на 4 часа. Можно просто замочить на ночь.
  2. Перед варкой меняем воду. Доводим фасоль до кипения и готовим.
  3. Морковь натираем и обжариваем на растительном масле. В горшок выкладываем фасоль, раскрашиваем кубик бульона, наливаем ⅓ стакана воды.
  4. Добавляем морковь и майонез, который можно заменить сметаной. Накрываем все крышкой и отправляем в разогретую духовку. При 180 градусах время приготовления составляет 30 минут.
  5. В конце добавляем измельченный чеснок и зелень измельчите. Перемешиваем и даем еще несколько минут постоять в духовке.

Выходит очень вкусно и питательно. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата из баклажанов.

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#Рецепт #Морковь #Фасоль