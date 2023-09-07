Вы скупите всю фасоль на рынке: простой рецепт копеечного ужина

Прекрасный вариант сытного ужина

Мы рассказывали, как приготовить вкусный овощной салат с фасолью. Теперь делимся рецептом вкусного и полноценного ужина.

Выходит очень сытно и бюджетно. Фасоль по рецепту из портала ProstoWay дополняет морковь с чесноком.

Ингредиенты:

фасоль — 1 ст.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 3 зубка;

майонез – 1 ст.л.;

куриный бульон -1 кубик;

соль, перец, зелень.

Способ приготовления:

Фасоль замачиваем в холодной воде примерно на 4 часа. Можно просто замочить на ночь. Перед варкой меняем воду. Доводим фасоль до кипения и готовим. Морковь натираем и обжариваем на растительном масле. В горшок выкладываем фасоль, раскрашиваем кубик бульона, наливаем ⅓ стакана воды. Добавляем морковь и майонез, который можно заменить сметаной. Накрываем все крышкой и отправляем в разогретую духовку. При 180 градусах время приготовления составляет 30 минут. В конце добавляем измельченный чеснок и зелень измельчите. Перемешиваем и даем еще несколько минут постоять в духовке.

Выходит очень вкусно и питательно. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата из баклажанов.