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Просто сложите все в сковороду: сытный завтрак за 10 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фантастический рецепт невероятной вкуснятины
Фантастический рецепт невероятной вкуснятины. Фото Скриншот из YouTube

Самый вкусный и ленивый рецепт

Завтрак — самый важный прием пищи. Важно, чтобы он был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении.

Именно такой завтрак из лаваша, ветчины, яиц и сыра мы с Shuba сегодня и приготовим. Вам понравится, стоит только попробовать!

Как приготовить завтрак из лаваша за 10 минут

Ингредиенты на 2 порции:

  • яйца куриные — 4 шт.;
  • тонкий лаваш — 4 шт.;
  • ветчина — 100 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • томаты — 1 шт.;
  • масло сливочное 73% — 20 г;
  • соль, зелень, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Ветчину и томаты тонко нарежьте. Зелень мелко нарежьте. Сыр натрите. Яйца разболтайте, приправьте солью и перцем по вкусу.
  2. Сковороду нагрейте и смажьте половиной сливочного масла. Вылейте примерно половину яиц, распределите и выложите сверху первый лист лаваша. Немного прижмите, чтобы он соединился с яйцами.
  3. По листу лаваша разложите треть ветчины, посыпьте частью тертого сыра и накройте вторым листом лаваша. Сверху разложите кружочки томатов, посыпьте нарезанной зеленью и частью сыра. Все накройте еще одним листом лаваша, прижмите и разложите сверху оставшуюся ветчину и сыр. Накройте последним листом лаваша и залейте его яичной болтушкой.
  4. Сковороду накройте крышкой и готовьте лепешку на слабом огне в течение 5-7 минут. После блюдо переверните, положите оставшееся масло, переверните лепешку и готовьте под крышкой еще около 5 минут.

Приготовьте для этого блюда армянский лаваш дома по рецепту "Телеграфа". Это не займет много времени.

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