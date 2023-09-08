Просто сложите все в сковороду: сытный завтрак за 10 минут

Самый вкусный и ленивый рецепт

Завтрак — самый важный прием пищи. Важно, чтобы он был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении.

Именно такой завтрак из лаваша, ветчины, яиц и сыра мы с Shuba сегодня и приготовим. Вам понравится, стоит только попробовать!

Как приготовить завтрак из лаваша за 10 минут

Ингредиенты на 2 порции:

яйца куриные — 4 шт.;

тонкий лаваш — 4 шт.;

ветчина — 100 г;

сыр твердый — 100 г;

томаты — 1 шт.;

масло сливочное 73% — 20 г;

соль, зелень, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Ветчину и томаты тонко нарежьте. Зелень мелко нарежьте. Сыр натрите. Яйца разболтайте, приправьте солью и перцем по вкусу. Сковороду нагрейте и смажьте половиной сливочного масла. Вылейте примерно половину яиц, распределите и выложите сверху первый лист лаваша. Немного прижмите, чтобы он соединился с яйцами. По листу лаваша разложите треть ветчины, посыпьте частью тертого сыра и накройте вторым листом лаваша. Сверху разложите кружочки томатов, посыпьте нарезанной зеленью и частью сыра. Все накройте еще одним листом лаваша, прижмите и разложите сверху оставшуюся ветчину и сыр. Накройте последним листом лаваша и залейте его яичной болтушкой. Сковороду накройте крышкой и готовьте лепешку на слабом огне в течение 5-7 минут. После блюдо переверните, положите оставшееся масло, переверните лепешку и готовьте под крышкой еще около 5 минут.

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