Укр

Идеальный вариант полезного завтрака: рецепт творожной запеканки с кабачками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такая запеканка подойдет даже тем, кто считает калории
Такая запеканка подойдет даже тем, кто считает калории

И вкусно, и полезно, и невероятно просто

Кабачки — король сезона, ведь сколько фантастически вкусных блюд можно из них приготовить. Чего стоят только кабачки по-французски!

Сегодня вместе с "Важно знать" приготовим на первый взгляд необычное блюдо — творожную запеканку с кабачками. Она полезна и содержит минимум калорий, поэтому подойдет даже тем, кто сидит на диете. Запеканка универсальна — ее приготовить можно хоть на завтрак, хоть на ужин, разлетится это блюдо буквально за секунды.

Как приготовить творожную запеканку с кабачками

Ингредиенты:

  • 0,5 кг молодых кабачков;
  • 100 г творога;
  • 30 г твердого сыра;
  • 3 куриных яйца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, перец, специи — по вкусу;
  • сухари или хлебные крошки;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте, обсушите, натрите на крупной терке и отожмите.
  2. Добавьте к овощам творог, предварительно натертый сыр и измельченный чеснок.
  3. Получившуюся массу поперчите, посолите, добавьте любимые специи и все перемешайте.
  4. В отдельной посудине тщательно взбейте венчиком яйца, добавьте их в кабачковую массу и опять все тщательно перемешайте.
  5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, обильно посыпьте сухарями или хлебными крошками.
  6. Массу выложите в форму, разровняйте и запекайте полчаса в разогретой до 180 градусов духовке.

Рекомендуем также приготовить фантастические жареные кабачки в сырном кляре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Творожная запеканка #Готовим дома