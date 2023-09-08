Идеальный вариант полезного завтрака: рецепт творожной запеканки с кабачками
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И вкусно, и полезно, и невероятно просто
Кабачки — король сезона, ведь сколько фантастически вкусных блюд можно из них приготовить. Чего стоят только кабачки по-французски!
Сегодня вместе с "Важно знать" приготовим на первый взгляд необычное блюдо — творожную запеканку с кабачками. Она полезна и содержит минимум калорий, поэтому подойдет даже тем, кто сидит на диете. Запеканка универсальна — ее приготовить можно хоть на завтрак, хоть на ужин, разлетится это блюдо буквально за секунды.
Как приготовить творожную запеканку с кабачками
Ингредиенты:
- 0,5 кг молодых кабачков;
- 100 г творога;
- 30 г твердого сыра;
- 3 куриных яйца;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- сухари или хлебные крошки;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления:
- Кабачки помойте, обсушите, натрите на крупной терке и отожмите.
- Добавьте к овощам творог, предварительно натертый сыр и измельченный чеснок.
- Получившуюся массу поперчите, посолите, добавьте любимые специи и все перемешайте.
- В отдельной посудине тщательно взбейте венчиком яйца, добавьте их в кабачковую массу и опять все тщательно перемешайте.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом, обильно посыпьте сухарями или хлебными крошками.
- Массу выложите в форму, разровняйте и запекайте полчаса в разогретой до 180 градусов духовке.
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