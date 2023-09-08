Идеальный вариант полезного завтрака: рецепт творожной запеканки с кабачками

И вкусно, и полезно, и невероятно просто

Кабачки — король сезона, ведь сколько фантастически вкусных блюд можно из них приготовить. Чего стоят только кабачки по-французски!

Сегодня вместе с "Важно знать" приготовим на первый взгляд необычное блюдо — творожную запеканку с кабачками. Она полезна и содержит минимум калорий, поэтому подойдет даже тем, кто сидит на диете. Запеканка универсальна — ее приготовить можно хоть на завтрак, хоть на ужин, разлетится это блюдо буквально за секунды.

Как приготовить творожную запеканку с кабачками

Ингредиенты:

0,5 кг молодых кабачков;

100 г творога;

30 г твердого сыра;

3 куриных яйца;

2 зубчика чеснока;

соль, перец, специи — по вкусу;

сухари или хлебные крошки;

сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления:

Кабачки помойте, обсушите, натрите на крупной терке и отожмите. Добавьте к овощам творог, предварительно натертый сыр и измельченный чеснок. Получившуюся массу поперчите, посолите, добавьте любимые специи и все перемешайте. В отдельной посудине тщательно взбейте венчиком яйца, добавьте их в кабачковую массу и опять все тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, обильно посыпьте сухарями или хлебными крошками. Массу выложите в форму, разровняйте и запекайте полчаса в разогретой до 180 градусов духовке.

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