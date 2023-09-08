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Раз-два - и готово: этот пикантный томатный соус сбережет все ароматы лета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Готовить такой соус - проще некуда
Готовить такой соус - проще некуда. Фото tsn.ua

Зимой вы будете наслаждаться каждой ложкой!

Полезный соус на зиму – это соус, приготовленный дома. Готовится такое блюдо легко, к тому же, вы точно знаете, что в составе только натуральные ингредиенты.

Пикантный соус по рецепту Uaportal не только украсит ваш зимний стол, но и поможет сберечь ароматы лета. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и зимой на столе будет невероятная вкуснятина.

Как приготовить пикантный томатный соус с луком на зиму

Ингредиенты на полтора литра соуса:

  • 1 кг помидоров;
  • 300 г лука репчатого;
  • 6 штук гвоздики;
  • 10 штук душистого перца горошком;
  • 2 лавровых листа;
  • 100 г сахара;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 5 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла;
  • 50 мл уксуса (9%).

Способ приготовления:

  1. Помойте и посушите помидоры. Нарежьте на них крестообразные надрезы, окуните их в кипяток, затем в холодную воду, после чего снимите кожуру с помидоров. Очищенные помидоры порежьте на маленькие кусочки и положите в кастрюлю.
  2. Очищенный лук нарежьте сначала полукольцами, а затем пополам. Добавьте к помидорам.
  3. Туда же отправьте гвоздику, душистый перец и лавровый лист. Засыпьте все сахаром и солью, добавьте растительное масло.
  4. Смесь разогрейте на огне, доведите до кипения тщательно помешивая. Варите 5-7 минут. В конце добавьте уксус и перемешайте еще раз.
  5. Горячий соус разлейте в предварительно стерилизованные банки и переверните на крышку. Укутайте и оставьте их до полного охлаждения.

Также рекомендуем приготовить томатный соус на зиму без варки по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!

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