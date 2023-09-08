Раз-два - и готово: этот пикантный томатный соус сбережет все ароматы лета

Зимой вы будете наслаждаться каждой ложкой!

Полезный соус на зиму – это соус, приготовленный дома. Готовится такое блюдо легко, к тому же, вы точно знаете, что в составе только натуральные ингредиенты.

Пикантный соус по рецепту Uaportal не только украсит ваш зимний стол, но и поможет сберечь ароматы лета. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и зимой на столе будет невероятная вкуснятина.

Как приготовить пикантный томатный соус с луком на зиму

Ингредиенты на полтора литра соуса:

1 кг помидоров;

300 г лука репчатого;

6 штук гвоздики;

10 штук душистого перца горошком;

2 лавровых листа;

100 г сахара;

2 столовые ложки соли;

5 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла;

50 мл уксуса (9%).

Способ приготовления:

Помойте и посушите помидоры. Нарежьте на них крестообразные надрезы, окуните их в кипяток, затем в холодную воду, после чего снимите кожуру с помидоров. Очищенные помидоры порежьте на маленькие кусочки и положите в кастрюлю. Очищенный лук нарежьте сначала полукольцами, а затем пополам. Добавьте к помидорам. Туда же отправьте гвоздику, душистый перец и лавровый лист. Засыпьте все сахаром и солью, добавьте растительное масло. Смесь разогрейте на огне, доведите до кипения тщательно помешивая. Варите 5-7 минут. В конце добавьте уксус и перемешайте еще раз. Горячий соус разлейте в предварительно стерилизованные банки и переверните на крышку. Укутайте и оставьте их до полного охлаждения.

Также рекомендуем приготовить томатный соус на зиму без варки по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!