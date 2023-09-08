Раз-два - и готово: этот пикантный томатный соус сбережет все ароматы лета
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Зимой вы будете наслаждаться каждой ложкой!
Полезный соус на зиму – это соус, приготовленный дома. Готовится такое блюдо легко, к тому же, вы точно знаете, что в составе только натуральные ингредиенты.
Пикантный соус по рецепту Uaportal не только украсит ваш зимний стол, но и поможет сберечь ароматы лета. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и зимой на столе будет невероятная вкуснятина.
Как приготовить пикантный томатный соус с луком на зиму
Ингредиенты на полтора литра соуса:
- 1 кг помидоров;
- 300 г лука репчатого;
- 6 штук гвоздики;
- 10 штук душистого перца горошком;
- 2 лавровых листа;
- 100 г сахара;
- 2 столовые ложки соли;
- 5 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла;
- 50 мл уксуса (9%).
Способ приготовления:
- Помойте и посушите помидоры. Нарежьте на них крестообразные надрезы, окуните их в кипяток, затем в холодную воду, после чего снимите кожуру с помидоров. Очищенные помидоры порежьте на маленькие кусочки и положите в кастрюлю.
- Очищенный лук нарежьте сначала полукольцами, а затем пополам. Добавьте к помидорам.
- Туда же отправьте гвоздику, душистый перец и лавровый лист. Засыпьте все сахаром и солью, добавьте растительное масло.
- Смесь разогрейте на огне, доведите до кипения тщательно помешивая. Варите 5-7 минут. В конце добавьте уксус и перемешайте еще раз.
- Горячий соус разлейте в предварительно стерилизованные банки и переверните на крышку. Укутайте и оставьте их до полного охлаждения.
Также рекомендуем приготовить томатный соус на зиму без варки по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!