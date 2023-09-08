Этот салат любимый будет просить каждый день: все дело в одном ингредиенте

Лучше классического оливье и шубы

Самые разные салаты готовятся на каждой кухне практически каждый день. Это неотъемлемая часть праздничного стола и семейного обеда. Готовить их легко: нарезать продукты и добавить вкусную заправку – универсальный рецепт салата на каждый день.

Если вы хотите чем-нибудь заменить классическую шубу или оливье, то вам на помощь придет необычный салат от "1 хвилина". Если хотите удивить близких или гостей, то это пикантное блюдо именно для вас. Почему пикантное? Ибо в ней есть один необычный ингредиент – это мак, который придаст блюду эффектный вид.

Как приготовить салат из помидоров и мака

Ингредиенты:

помидоры – 400 г (4 шт.);

твердый сыр – 200 г;

яйца – 5 шт.;

копченая курица (ветчина или вареная курица) – 450 г;

хлеб белый – 6 кусочков;

чеснок – 11 зубчик;

мак – 1-2 ст.л;

масло – 3 ст.л;

соль, перец, майонез – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления гренок в небольшую миску пропускаем через пресс очищенный чеснок, солим, перчим и добавляем паприку. Вливаем в посуду масло и тщательно перемешиваем. Через сито процеживаем в сковороду. У белого хлеба отрезаем всю корочку и нарезаем на небольшие кубики. Добавляем нарезанный хлеб на разогретую сковороду и обжариваем его 5-7 минут до золотистости и хрустящей корочки. Гренки готовы. Отваренные и охлажденные яйца, курицу и сыр нарезаем средними кубиками, помытые помидоры — небольшими. Мак обжариваем на сухой сковороде. Формируем салат. Первым слоем на тарелку выкладываем курицу, следующий слой – яйца с солью и перцем, далее – помидоры, после них – слой сыра. Каждый слой смазываем майонезом. Перед подачей на стол выкладываем сухарики.

Рекомендуем приготовить домашний майонез дома по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь не только вкусной, но и полезной едой.