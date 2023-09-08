Осторожно давайте такой перекус детям: в школе может быть за него драка

Этот рецепт будут просить все мамы одноклассников

В связи с возвращением с 1 сентября многих школьников к учебе у родителей возникает один из важнейших вопросов — что положить в ланч-бокс ребенку. Здоровый перекус помогает избежать голода, дает детям дополнительную энергию, необходимую для активностей на уроках, физкультуре и играх на школьном дворе.

Черничные маффины по рецепту Smachnonews так придутся по душе школьникам, что они могут устроить за выпечку бой. Так что рекомендуем удвоить все ингредиенты, чтобы ваши детки взяли их в школу побольше.

Как приготовить черничные маффины для школьного перекуса

Ингредиенты на 4 порции:

1 стакан черники;

1,5 стакана пшеничной муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

щепотка морской соли;

2/3 стакана сахара;

1/3 стакана растопленного сливочного масла;

пол стакана молока;

1 большое яйцо;

ваниль по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Чернику промойте и обсушите. Муку, разрыхлитель, соль и сахар (1 ст. л. оставьте на посыпку) смешайте в миске. В другую миску вылейте растопленное масло, добавьте молоко, яйцо и ваниль, перемешайте венчиком или вилкой. Массу добавьте к сухим ингредиентам и перемешайте. В тесто добавьте чернику, перемешайте, пока не исчезнет сыпучая мука. Формочки для кексов насыпьте тестом и посыпьте оставшимся сахаром. Маффины оправьте в духовку на 20 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить школьнику на перекус. Попробуйте — и не пожалеете!