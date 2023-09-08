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Идеальные огурцы получаются по маминому рецепту: не пройдете мимо, чтобы не взять один

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Идеальная закуска почти к любому блюду
Идеальная закуска почти к любому блюду. Фото shuba.life

Такими огурцами будете хрустеть с удовольствием

Как мы представляем вкусный ужин? Вареный молодой картофель со сливочным маслом или жареным луком, любимое сало и рядом — хрустящие малосольные огурцы!

Малосольные огурцы по рецепту Shuba — быстрая и вкусная закуска на столе практически к любому блюду. Готова такая закуска будет через 3-4 дня. Из-за непродолжительного процесса засолки и отсутствия соли они сохраняют почти все полезные вещества.

Как приготовить хрустящие малосольные огурцы

Ингредиенты на одну 3-литровую банку:

  • огурец — 1 кг;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • укроп, зонтики — 4 шт.;
  • соль — 1/2 стакана;
  • холодная вода — 2.5 л.

Способ приготовления:

  1. Огурцы помойте, замочите на 1 час в холодной воде.
  2. Банку и крышку помойте с содой.
  3. Чеснок почистите, зонтики укропа помойте. Положите все в банку.
  4. Через час огурцы еще раз помойте, удалите соцветия и положите в банку.
  5. Сверху огурцы засыпьте холодной водой, закройте капроновой крышкой и хорошо взболтайте банку до растворения соли.
  6. Банку уберите в темное место, периодически встряхивая ее, чтобы соль лучше растворялась.

Рекомендуем также приготовить малосольные огурцы на минеральной воде по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Огурцы #Готовим дома