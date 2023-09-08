Идеальные огурцы получаются по маминому рецепту: не пройдете мимо, чтобы не взять один

Такими огурцами будете хрустеть с удовольствием

Как мы представляем вкусный ужин? Вареный молодой картофель со сливочным маслом или жареным луком, любимое сало и рядом — хрустящие малосольные огурцы!

Малосольные огурцы по рецепту Shuba — быстрая и вкусная закуска на столе практически к любому блюду. Готова такая закуска будет через 3-4 дня. Из-за непродолжительного процесса засолки и отсутствия соли они сохраняют почти все полезные вещества.

Как приготовить хрустящие малосольные огурцы

Ингредиенты на одну 3-литровую банку:

огурец — 1 кг;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

укроп, зонтики — 4 шт.;

соль — 1/2 стакана;

холодная вода — 2.5 л.

Способ приготовления:

Огурцы помойте, замочите на 1 час в холодной воде. Банку и крышку помойте с содой. Чеснок почистите, зонтики укропа помойте. Положите все в банку. Через час огурцы еще раз помойте, удалите соцветия и положите в банку. Сверху огурцы засыпьте холодной водой, закройте капроновой крышкой и хорошо взболтайте банку до растворения соли. Банку уберите в темное место, периодически встряхивая ее, чтобы соль лучше растворялась.

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