Пышный японский завтрак: такие блины с начинкой готовятся за считанные минуты

Блюдо понравится как детям, так и взрослым

Мы рассказывали, как быстро приготовить овощные оладьи из баклажанов. Теперь делимся рецептом сладкой еды — традиционных японских блинов дораяки.

Традиционно эти блины начиняют кремом из бобов адзуки. Но в этом рецепте использован орехово-шоколадный крем. Рецептом поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

200 г муки;

180 г сахарного песка;

75 мл молока комнатной температуры;

1/2 пакетика разрыхлителя (8 г);

3 яйца комнатной температуры;

1 столовая ложка меда;

растительное масло;

орехово-шоколадный крем или любая начинка по вашему вкусу.

Способ приготовления:

В миске очень хорошо взбиваем яйца с сахаром, пока смесь не набухнет и не начнет пениться. Добавляем мед, муку и разрыхлитель. Перемешиваем. Помешивая, тонкой струйкой вливаем молоко. Должно получиться густое тесто, которое нужно оставить при комнатной температуре примерно на 20 минут. После этого смазываем маслом сковороду с антипригарным покрытием, нагреваем. В центр выливаем небольшое количество теста. Жарим на медленном огне до образования пузырей, тогда переворачиваем. Фаршируем дораки, поместив в центр половины блинов ложку орехового и шоколадного крема. Закрываем второй половиной блинов так, чтобы самая прожаренная часть осталась сверху.

Дораки подаются горячими сразу после жарки. Это идеальное дополнение к горячему утренному кофе.