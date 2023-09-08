Укр

Пышный японский завтрак: такие блины с начинкой готовятся за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такими оладьями завтракают японцы
Такими оладьями завтракают японцы. Фото shuba.life

Блюдо понравится как детям, так и взрослым

Мы рассказывали, как быстро приготовить овощные оладьи из баклажанов. Теперь делимся рецептом сладкой еды — традиционных японских блинов дораяки.

Традиционно эти блины начиняют кремом из бобов адзуки. Но в этом рецепте использован орехово-шоколадный крем. Рецептом поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

  • 200 г муки;
  • 180 г сахарного песка;
  • 75 мл молока комнатной температуры;
  • 1/2 пакетика разрыхлителя (8 г);
  • 3 яйца комнатной температуры;
  • 1 столовая ложка меда;
  • растительное масло;
  • орехово-шоколадный крем или любая начинка по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миске очень хорошо взбиваем яйца с сахаром, пока смесь не набухнет и не начнет пениться. Добавляем мед, муку и разрыхлитель. Перемешиваем.
  2. Помешивая, тонкой струйкой вливаем молоко. Должно получиться густое тесто, которое нужно оставить при комнатной температуре примерно на 20 минут.
  3. После этого смазываем маслом сковороду с антипригарным покрытием, нагреваем. В центр выливаем небольшое количество теста. Жарим на медленном огне до образования пузырей, тогда переворачиваем.
  4. Фаршируем дораки, поместив в центр половины блинов ложку орехового и шоколадного крема. Закрываем второй половиной блинов так, чтобы самая прожаренная часть осталась сверху.

Дораки подаются горячими сразу после жарки. Это идеальное дополнение к горячему утренному кофе.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Японія #Млинці