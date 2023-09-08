Пышный японский завтрак: такие блины с начинкой готовятся за считанные минуты
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Блюдо понравится как детям, так и взрослым
Мы рассказывали, как быстро приготовить овощные оладьи из баклажанов. Теперь делимся рецептом сладкой еды — традиционных японских блинов дораяки.
Традиционно эти блины начиняют кремом из бобов адзуки. Но в этом рецепте использован орехово-шоколадный крем. Рецептом поделились на портале "Фокус".
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 180 г сахарного песка;
- 75 мл молока комнатной температуры;
- 1/2 пакетика разрыхлителя (8 г);
- 3 яйца комнатной температуры;
- 1 столовая ложка меда;
- растительное масло;
- орехово-шоколадный крем или любая начинка по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- В миске очень хорошо взбиваем яйца с сахаром, пока смесь не набухнет и не начнет пениться. Добавляем мед, муку и разрыхлитель. Перемешиваем.
- Помешивая, тонкой струйкой вливаем молоко. Должно получиться густое тесто, которое нужно оставить при комнатной температуре примерно на 20 минут.
- После этого смазываем маслом сковороду с антипригарным покрытием, нагреваем. В центр выливаем небольшое количество теста. Жарим на медленном огне до образования пузырей, тогда переворачиваем.
- Фаршируем дораки, поместив в центр половины блинов ложку орехового и шоколадного крема. Закрываем второй половиной блинов так, чтобы самая прожаренная часть осталась сверху.
Дораки подаются горячими сразу после жарки. Это идеальное дополнение к горячему утренному кофе.