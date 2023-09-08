Самая настоящая украинская закуска: бендерики с мясом от Эктора Хименес-Браво (видео)
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Рецепт от звездного шефа
Мы рассказывали, как готовить тоненькие блины. Они универсальны для подачи, но лучше всего, что из них можно сделать – завернуть мясо и обжарить. Так получится традиционное украинское блюдо – бендерики. Вариацией рецепта поделился звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 1 куриное яйцо;
- половина чайной ложки сахара;
- щепотка соли;
- 50 граммов муки;
- 125 граммов молока;
- 200 граммов куриного фарша;
- половина репчатого лука;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Соединяем в одной миске и смешиваем венчиком яйца, сахар, соль, масло и молоко. Добавляем просеянную муку и тщательно перемешиваем – не должно остаться ни одного комочка.
- На разогретую сковороду наливаем небольшое количество растительного масла. Порциями выкладываем тесто, даем растекаться и обжариваем по обе стороны. Так поступаем со всем тестом.
- Куриный фарш смешиваем с измельченным луком и специями по вкусу. Когда блины немного остынут, разрезаем каждый пополам, подгибаем одну сторону. Выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем заготовку в треугольник.
- Бендерики обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного масла. Готовим на маленьком огне по 6 – 8 минут с каждой стороны.
Блюдо вкусно подавать со сметаной и измельченной зеленью. Также можно приготовить интересный соус.