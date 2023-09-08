Самая настоящая украинская закуска: бендерики с мясом от Эктора Хименес-Браво (видео)

Рецепт от звездного шефа

Мы рассказывали, как готовить тоненькие блины. Они универсальны для подачи, но лучше всего, что из них можно сделать – завернуть мясо и обжарить. Так получится традиционное украинское блюдо – бендерики. Вариацией рецепта поделился звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

1 куриное яйцо;

половина чайной ложки сахара;

щепотка соли;

50 граммов муки;

125 граммов молока;

200 граммов куриного фарша;

половина репчатого лука;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Соединяем в одной миске и смешиваем венчиком яйца, сахар, соль, масло и молоко. Добавляем просеянную муку и тщательно перемешиваем – не должно остаться ни одного комочка. На разогретую сковороду наливаем небольшое количество растительного масла. Порциями выкладываем тесто, даем растекаться и обжариваем по обе стороны. Так поступаем со всем тестом. Куриный фарш смешиваем с измельченным луком и специями по вкусу. Когда блины немного остынут, разрезаем каждый пополам, подгибаем одну сторону. Выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем заготовку в треугольник. Бендерики обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного масла. Готовим на маленьком огне по 6 – 8 минут с каждой стороны.

Блюдо вкусно подавать со сметаной и измельченной зеленью. Также можно приготовить интересный соус.