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Самая настоящая украинская закуска: бендерики с мясом от Эктора Хименес-Браво (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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В такие конвертики можно положить любую начинку
В такие конвертики можно положить любую начинку. Фото Апостроф

Рецепт от звездного шефа

Мы рассказывали, как готовить тоненькие блины. Они универсальны для подачи, но лучше всего, что из них можно сделать – завернуть мясо и обжарить. Так получится традиционное украинское блюдо – бендерики. Вариацией рецепта поделился звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

  • 1 куриное яйцо;
  • половина чайной ложки сахара;
  • щепотка соли;
  • 50 граммов муки;
  • 125 граммов молока;
  • 200 граммов куриного фарша;
  • половина репчатого лука;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Соединяем в одной миске и смешиваем венчиком яйца, сахар, соль, масло и молоко. Добавляем просеянную муку и тщательно перемешиваем – не должно остаться ни одного комочка.
  2. На разогретую сковороду наливаем небольшое количество растительного масла. Порциями выкладываем тесто, даем растекаться и обжариваем по обе стороны. Так поступаем со всем тестом.
  3. Куриный фарш смешиваем с измельченным луком и специями по вкусу. Когда блины немного остынут, разрезаем каждый пополам, подгибаем одну сторону. Выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем заготовку в треугольник.
  4. Бендерики обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного масла. Готовим на маленьком огне по 6 – 8 минут с каждой стороны.

Блюдо вкусно подавать со сметаной и измельченной зеленью. Также можно приготовить интересный соус.

Теги:
#Рецепт #Блины #Эктор Хименес Браво #Фарш