Это яркое варенье можно класть в подарки: лучшей заготовки можна не искать

Прекрасная заготовка на зиму

Мы рассказывали, как сварить густое повидло из яблок. Теперь делимся рецептом невероятно вкусного тыквенного варенья.

Цитрусовые в составе не позволят домашним догадаться, что лакомство – из тыквы. Варенье получается густым, красивого янтарного цвета и очень вкусным. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

1 кг тыквы;

1 лимон;

1 апельсин;

600 г сахара.

Способ приготовления:

Тыкву чистим от кожицы и семян, а потом взвешиваем — должно быть 1 кг. Режем мякоть на кубики. Чем меньше они будут, тем быстрее сварится варенье. Цитрусы моем под струей теплой воды. Не снимая кожицу, нарезаем маленькими кубиками, удаляя косточки. В кастрюле с толстым дном смешиваем тыкву с апельсином и лимоном. Добавляем сахар и оставляем так до утра. Можно несколько раз перемешать. Утром ставим сосуд на слабенький огонь. Когда масса закипит, продолжаем варить на малом огне, периодически помешивая. Как только заметили, что варенье сгущается — начинаем часто перемешивать, иначе пригорит. Варим около полутора часов. Горячее варенье разливаем по простерилизованным банкам. Закрываем по технологии.

Из этого количества продуктов должно получиться две баночки по 0,5 литра душистого тыквенного варенья. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть грибы на зиму.