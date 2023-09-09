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Дешевле сырников и нежнее оладий: самые вкусные манники готовятся по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти ароматные манники можно дополнять чем угодно
Эти ароматные манники можно дополнять чем угодно. Фото gospodynka.com.ua

Вам просто нужно сварить манную кашу

Обычно утром мы любим полакомиться пышными оладьями. Они быстро готовятся и очень вкусны с ароматной. А вот можете ли вы вообразить выпечку без муки?

"Господинька" предлагает именно такой рецепт. Невероятные манники можно приготовить даже из вчерашней каши, при этом в них нет ни грамма муки. Вам понравится с первого кусочка!

Как приготовить манники

Ингредиенты:

  • манная крупа – 100 г;
  • молоко любой жирности – 400 мл;
  • сливочное масло – 20-30 г;
  • яйцо куриное отборной категории – 1 шт.;
  • сахарный песок – 1,5 ст. л.;
  • ванилин – щепотка;
  • соль – щепотка;
  • подсолнечное масло без запаха – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления манной каши молоко наливаем в кастрюлю, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, ванилин и понемногу, тонкой струйкой начинаем добавлять манную крупу. Постоянно помешивая, варим 3-4 минуты. В рецепте можно использовать также недоеденную вчерашнюю кашу.
  2. В готовую манную кашу добавляем кусочек сливочного масла, размешиваем. Когда каша остынет, добавляем растопленное сливочное масло.
  3. Яйцо разделяем на белок и желток. Желток сразу добавляем в охлажденную манку и перемешиваем.
  4. Белок сбиваем в крепкую пену и отправляем в манное тесто.
  5. В сковороде разогреваем достаточное количество подсолнечного масла.
  6. Руки смачиваем в воде и из манной каши формируем шарики. Выкладываем их в сковороду, жарим на среднем огне с обеих сторон до образования румяной корочки. Готовые манники выкладываем на салфетку, чтобы впитались остатки подсолнечного масла.

Подавайте манники с домашним сгущенкой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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