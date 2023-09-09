Дешевле сырников и нежнее оладий: самые вкусные манники готовятся по этому рецепту
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Вам просто нужно сварить манную кашу
Обычно утром мы любим полакомиться пышными оладьями. Они быстро готовятся и очень вкусны с ароматной. А вот можете ли вы вообразить выпечку без муки?
"Господинька" предлагает именно такой рецепт. Невероятные манники можно приготовить даже из вчерашней каши, при этом в них нет ни грамма муки. Вам понравится с первого кусочка!
Как приготовить манники
Ингредиенты:
- манная крупа – 100 г;
- молоко любой жирности – 400 мл;
- сливочное масло – 20-30 г;
- яйцо куриное отборной категории – 1 шт.;
- сахарный песок – 1,5 ст. л.;
- ванилин – щепотка;
- соль – щепотка;
- подсолнечное масло без запаха – для жарки.
Способ приготовления:
- Для приготовления манной каши молоко наливаем в кастрюлю, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, ванилин и понемногу, тонкой струйкой начинаем добавлять манную крупу. Постоянно помешивая, варим 3-4 минуты. В рецепте можно использовать также недоеденную вчерашнюю кашу.
- В готовую манную кашу добавляем кусочек сливочного масла, размешиваем. Когда каша остынет, добавляем растопленное сливочное масло.
- Яйцо разделяем на белок и желток. Желток сразу добавляем в охлажденную манку и перемешиваем.
- Белок сбиваем в крепкую пену и отправляем в манное тесто.
- В сковороде разогреваем достаточное количество подсолнечного масла.
- Руки смачиваем в воде и из манной каши формируем шарики. Выкладываем их в сковороду, жарим на среднем огне с обеих сторон до образования румяной корочки. Готовые манники выкладываем на салфетку, чтобы впитались остатки подсолнечного масла.
Подавайте манники с домашним сгущенкой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!