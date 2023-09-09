Дешевле сырников и нежнее оладий: самые вкусные манники готовятся по этому рецепту

Вам просто нужно сварить манную кашу

Обычно утром мы любим полакомиться пышными оладьями. Они быстро готовятся и очень вкусны с ароматной. А вот можете ли вы вообразить выпечку без муки?

"Господинька" предлагает именно такой рецепт. Невероятные манники можно приготовить даже из вчерашней каши, при этом в них нет ни грамма муки. Вам понравится с первого кусочка!

Как приготовить манники

Ингредиенты:

манная крупа – 100 г;

молоко любой жирности – 400 мл;

сливочное масло – 20-30 г;

яйцо куриное отборной категории – 1 шт.;

сахарный песок – 1,5 ст. л.;

ванилин – щепотка;

соль – щепотка;

подсолнечное масло без запаха – для жарки.

Способ приготовления:

Для приготовления манной каши молоко наливаем в кастрюлю, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, ванилин и понемногу, тонкой струйкой начинаем добавлять манную крупу. Постоянно помешивая, варим 3-4 минуты. В рецепте можно использовать также недоеденную вчерашнюю кашу. В готовую манную кашу добавляем кусочек сливочного масла, размешиваем. Когда каша остынет, добавляем растопленное сливочное масло. Яйцо разделяем на белок и желток. Желток сразу добавляем в охлажденную манку и перемешиваем. Белок сбиваем в крепкую пену и отправляем в манное тесто. В сковороде разогреваем достаточное количество подсолнечного масла. Руки смачиваем в воде и из манной каши формируем шарики. Выкладываем их в сковороду, жарим на среднем огне с обеих сторон до образования румяной корочки. Готовые манники выкладываем на салфетку, чтобы впитались остатки подсолнечного масла.

Подавайте манники с домашним сгущенкой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!