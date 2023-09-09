Всего две минуты - и соус на столе: приготовить такой майонез проще, чем сходить в магазин
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Быстро, просто и невероятно вкусно
Майонез – самый любимый соус людей по всему миру. Он является частым ингредиентом многих блюд. Конечно, домашний майонез более полезен, чем магазинный "побратим". Вместе с тем кажется, что приготовить его довольно сложно: отделить желтки, тоненькой струйкой вливать масло, чтобы не испортить текстуру.
Рixelinform делится с нами простым и полезным рецептом любимого соуса. Приготовить его совсем просто – нужно лишь блендером взбить все ингредиенты. Теперь ваши близкие будут есть не только вкусные, но и полезные блюда.
Как приготовить домашний майонез
Ингредиенты:
- масло – 1 стакан;
- яйцо – 1 шт.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- В глубокой миске перемешайте все ингредиенты, кроме яйца.
- Яйцо разбейте в отдельную миску таким образом, чтобы желток был целым. Отделите белок и отправьте его ко всем ингредиентам. Только потом туда же аккуратно опустите желток.
- Смесь взбейте блендером на высокой скорости, пока масса не загустеет.
- По желанию в приготовленный майонез можно добавить специи или свежую зелень.
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