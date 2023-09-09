Всего две минуты - и соус на столе: приготовить такой майонез проще, чем сходить в магазин

Быстро, просто и невероятно вкусно

Майонез – самый любимый соус людей по всему миру. Он является частым ингредиентом многих блюд. Конечно, домашний майонез более полезен, чем магазинный "побратим". Вместе с тем кажется, что приготовить его довольно сложно: отделить желтки, тоненькой струйкой вливать масло, чтобы не испортить текстуру.

Рixelinform делится с нами простым и полезным рецептом любимого соуса. Приготовить его совсем просто – нужно лишь блендером взбить все ингредиенты. Теперь ваши близкие будут есть не только вкусные, но и полезные блюда.

Как приготовить домашний майонез

Ингредиенты:

масло – 1 стакан;

яйцо – 1 шт.;

сок лимона – 1 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске перемешайте все ингредиенты, кроме яйца. Яйцо разбейте в отдельную миску таким образом, чтобы желток был целым. Отделите белок и отправьте его ко всем ингредиентам. Только потом туда же аккуратно опустите желток. Смесь взбейте блендером на высокой скорости, пока масса не загустеет. По желанию в приготовленный майонез можно добавить специи или свежую зелень.

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