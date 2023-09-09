Вы больше не будете рассчитывать пропорции: рецепт идеального маринада для огурцов
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Попробовав раз, вы будете мариновать огурцы только так
Маринованные огурцы — лучшая закуска на зиму. Попробуйте оставить баночку на столе — и через минуту вы услышите их хруст.
Сколько бы рецептов не было, все равно хочется иметь под рукой способ приготовления идеального маринада. Smachnonews предлагает такой — вам больше не придется подсчитывать пропорции соли, сахара и уксуса. Попробуйте — все просто и вкусно!
Как приготовить идеальный маринад для огурцов
Ингредиенты на 6 порций:
- 6 килограмм огурцов;
- 2 лавровых листа на банку;
- перец душистый 6 зерен на банку;
- перец черный 2 зерна на банку;
- горчица в зернах половина чайной ложки на банку;
- кружочки моркови 1 – 2 на банку;
- зубчик чеснока на банку;
- кусочек корня хрена на банку;
- зонтик укропа на банку;
- 1,5 литра уксуса 8 – 10%
- 5 литров воды;
- 10 столовых ложек сахара;
- 5 столовых ложек соли.
Способ приготовления:
- Огурцы тщательно промойте и замочите на 2 часа.
- Для приготовления маринада вскипятите воду с солью, уксусом и сахаром.
- В каждую банку положите зонтики укропа, 1 – 2 ломтика моркови, ломтик хрена, половину чайной ложки зерен горчицы, 1 – 2 лавровых листа, 6 зерен душистого перца, зубчик чеснока, 2 зерна черного перца. Сверху положите огурцы и зонтики укропа.
- Залейте огурцы горячим маринадом, закройте банки и пастеризуйте 5 минут после закипания воды.
- Через указанное время достаньте банки, поставьте их вверх дном до полного остывания, после уберите их в погреб.
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