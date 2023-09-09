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Просто пожарьте сосиски в соусе: простейшее блюдо, которое удивит всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычное блюдо из обычных сосисок
Необычное блюдо из обычных сосисок. Фото shuba.life

Вы больше не будете варить сосиски!

Когда речь заходит о сосисках, максимум, что мы себе представляем — это классический хот-дог. А что, если взять сосиски и приготовить из них не совсем стандартное блюдо?

Shuba предлагает пожарить их в медово-горчичном соусе. Без сложных манипуляций вы получите вкусные и насыщенные сосиски с румяной корочкой и густой поливкой с остро-сладкими нотками. Попробуем приготовить?

Как приготовить жареные сосиски в медово-горчичном соусе

Ингредиенты на 4 порции:

  • сосиски — 8 шт.;
  • горчица — 2 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • масло подсолнечное — 2 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления соуса соедините горчицу, мед, кетчуп, соль, перец. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
  2. Сосиски очистите и нарежьте кусочками толщиной 3-4 см.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сосиски до румяной корочки со всех сторон.
  4. Обжаренные сосиски полейте горчичным соусом. Перемешайте таким образом, чтобы все кусочки им покрылись и жарьте вместе еще 2-3 минуты.

Готовые сосиски подавайте с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Сосиски #Готовим дома