Просто пожарьте сосиски в соусе: простейшее блюдо, которое удивит всю семью
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Вы больше не будете варить сосиски!
Когда речь заходит о сосисках, максимум, что мы себе представляем — это классический хот-дог. А что, если взять сосиски и приготовить из них не совсем стандартное блюдо?
Shuba предлагает пожарить их в медово-горчичном соусе. Без сложных манипуляций вы получите вкусные и насыщенные сосиски с румяной корочкой и густой поливкой с остро-сладкими нотками. Попробуем приготовить?
Как приготовить жареные сосиски в медово-горчичном соусе
Ингредиенты на 4 порции:
- сосиски — 8 шт.;
- горчица — 2 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления соуса соедините горчицу, мед, кетчуп, соль, перец. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- Сосиски очистите и нарежьте кусочками толщиной 3-4 см.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сосиски до румяной корочки со всех сторон.
- Обжаренные сосиски полейте горчичным соусом. Перемешайте таким образом, чтобы все кусочки им покрылись и жарьте вместе еще 2-3 минуты.
Готовые сосиски подавайте с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!