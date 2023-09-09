Просто пожарьте сосиски в соусе: простейшее блюдо, которое удивит всю семью

Вы больше не будете варить сосиски!

Когда речь заходит о сосисках, максимум, что мы себе представляем — это классический хот-дог. А что, если взять сосиски и приготовить из них не совсем стандартное блюдо?

Shuba предлагает пожарить их в медово-горчичном соусе. Без сложных манипуляций вы получите вкусные и насыщенные сосиски с румяной корочкой и густой поливкой с остро-сладкими нотками. Попробуем приготовить?

Как приготовить жареные сосиски в медово-горчичном соусе

Ингредиенты на 4 порции:

сосиски — 8 шт.;

горчица — 2 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления соуса соедините горчицу, мед, кетчуп, соль, перец. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Сосиски очистите и нарежьте кусочками толщиной 3-4 см. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сосиски до румяной корочки со всех сторон. Обжаренные сосиски полейте горчичным соусом. Перемешайте таким образом, чтобы все кусочки им покрылись и жарьте вместе еще 2-3 минуты.

Готовые сосиски подавайте с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!