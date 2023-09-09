Не оторветесь от этой вкуснятины: самые нежные пирожные получаются по этому рецепту

С этим десертом вы выпьете весь чай

Большинство из нас просто обожает сладкое и не сможет устоять перед домашней выпечкой. Если вы тоже любители полакомиться домашними десертами, то этот рецепт для вас.

Домашняя нежная вкуснятина от "Бабусиних рецептів" — это просто праздник вкуса. Самые нежные, мягкие и вкусные пирожные к чаю съедят до последней крошки. Попробуйте – и не пожалеете!

Как приготовить нежные пирожные

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г;

подсолнечное масло – 50 мл;

яйцо куриное – 1 шт.;

сахарная пудра – 100 г;

мука – 400 г;

ванилин – 1 ч. л.;

пищевая сода – 1 ч. л.;

шоколад – 100 г;

кокосовая стружка – 100 г.

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло выкладываем в глубокую миску. К нему добавляем растительное масло, вливаем яйцо, тщательно перемешиваем венчиком все ингредиенты до однородной консистенции. В полученную массу в два приёма добавляем муку, сахарную пудру, соду, ванилин и тщательно все соединяем руками. Из теста формируем шарики небольшого размера и выкладываем их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке около 15-20 минут. Готовые шарики обмачиваем верхушкой в растопленном шоколаде и кокосовой стружке.

Рекомендуем также приготовить пирожные с цитрусовым ароматом по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!