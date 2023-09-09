Не оторветесь от этой вкуснятины: самые нежные пирожные получаются по этому рецепту
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С этим десертом вы выпьете весь чай
Большинство из нас просто обожает сладкое и не сможет устоять перед домашней выпечкой. Если вы тоже любители полакомиться домашними десертами, то этот рецепт для вас.
Домашняя нежная вкуснятина от "Бабусиних рецептів" — это просто праздник вкуса. Самые нежные, мягкие и вкусные пирожные к чаю съедят до последней крошки. Попробуйте – и не пожалеете!
Как приготовить нежные пирожные
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- сахарная пудра – 100 г;
- мука – 400 г;
- ванилин – 1 ч. л.;
- пищевая сода – 1 ч. л.;
- шоколад – 100 г;
- кокосовая стружка – 100 г.
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло выкладываем в глубокую миску. К нему добавляем растительное масло, вливаем яйцо, тщательно перемешиваем венчиком все ингредиенты до однородной консистенции.
- В полученную массу в два приёма добавляем муку, сахарную пудру, соду, ванилин и тщательно все соединяем руками.
- Из теста формируем шарики небольшого размера и выкладываем их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке около 15-20 минут.
- Готовые шарики обмачиваем верхушкой в растопленном шоколаде и кокосовой стружке.
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