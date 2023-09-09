Для фанатов лука: уникальное украинское блюдо, после которого можно идти на свидание

Блюдо понравится даже детям

Мы рассказывали, как приготовить овощные оладьи из кабачков. Еще один вариант такого блюда сугубо украинский – ароматные луковые оладьи.

Они готовятся очень просто. Не оседают и остаются такими же пышными даже если остынут. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

400 мл кефира

50 мл воды

2 яйца

350 г муки

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка соли (без горки)

4 вареных яйца

0,5 чайной ложки соды

2 столовых ложки масла (в тесто)

небольшой пучок зеленого лука

масло (для жарки)

Способ приготовления:

Отвариваем яйца до жесткого состояния. Зелень мелко крошим. Когда яйца охладятся, нарезаем их маленькими кубиками. В кастрюльке смешиваем кефир и воду, перемешиваем, ставим в слабый огонь. Немного прогреваем смесь – она должна быть теплой. Благодаря теплому кефиру оладьи будут пышными. Отставляем кастрюльку из огня. Сырые яйца для теста немного взбиваем с солью и сахаром. Вливаем в них теплый, но не горячий, кефир с водой. Всыпаем муку, тщательно перемешиваем – тесто должно быть достаточно густым, тяжело сползать с ложки. В конце добавляем соду, перемешиваем. Вливаем масло, снова перемешиваем. Выкладываем в готовое тесто лук и яйца, перемешиваем. Обжариваем оладьи в разогретом масле на среднем огне, чтобы хорошо прожарились. Они должны быть золотистыми с обеих сторон.

Оладьи получаются очень ароматными. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на ее основе.