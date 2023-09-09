Для фанатов лука: уникальное украинское блюдо, после которого можно идти на свидание
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Блюдо понравится даже детям
Мы рассказывали, как приготовить овощные оладьи из кабачков. Еще один вариант такого блюда сугубо украинский – ароматные луковые оладьи.
Они готовятся очень просто. Не оседают и остаются такими же пышными даже если остынут. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 400 мл кефира
- 50 мл воды
- 2 яйца
- 350 г муки
- 1 чайная ложка сахара
- 1 чайная ложка соли (без горки)
- 4 вареных яйца
- 0,5 чайной ложки соды
- 2 столовых ложки масла (в тесто)
- небольшой пучок зеленого лука
- масло (для жарки)
Способ приготовления:
- Отвариваем яйца до жесткого состояния. Зелень мелко крошим.
- Когда яйца охладятся, нарезаем их маленькими кубиками. В кастрюльке смешиваем кефир и воду, перемешиваем, ставим в слабый огонь.
- Немного прогреваем смесь – она должна быть теплой. Благодаря теплому кефиру оладьи будут пышными.
- Отставляем кастрюльку из огня. Сырые яйца для теста немного взбиваем с солью и сахаром. Вливаем в них теплый, но не горячий, кефир с водой.
- Всыпаем муку, тщательно перемешиваем – тесто должно быть достаточно густым, тяжело сползать с ложки.
- В конце добавляем соду, перемешиваем. Вливаем масло, снова перемешиваем. Выкладываем в готовое тесто лук и яйца, перемешиваем.
- Обжариваем оладьи в разогретом масле на среднем огне, чтобы хорошо прожарились. Они должны быть золотистыми с обеих сторон.
Оладьи получаются очень ароматными. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на ее основе.