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Для фанатов лука: уникальное украинское блюдо, после которого можно идти на свидание

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие оладьи сметут со стола за минуту
Такие оладьи сметут со стола за минуту. Фото Порадниця

Блюдо понравится даже детям

Мы рассказывали, как приготовить овощные оладьи из кабачков. Еще один вариант такого блюда сугубо украинский – ароматные луковые оладьи.

Они готовятся очень просто. Не оседают и остаются такими же пышными даже если остынут. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира
  • 50 мл воды
  • 2 яйца
  • 350 г муки
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка соли (без горки)
  • 4 вареных яйца
  • 0,5 чайной ложки соды
  • 2 столовых ложки масла (в тесто)
  • небольшой пучок зеленого лука
  • масло (для жарки)

Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца до жесткого состояния. Зелень мелко крошим.
  2. Когда яйца охладятся, нарезаем их маленькими кубиками. В кастрюльке смешиваем кефир и воду, перемешиваем, ставим в слабый огонь.
  3. Немного прогреваем смесь – она должна быть теплой. Благодаря теплому кефиру оладьи будут пышными.
  4. Отставляем кастрюльку из огня. Сырые яйца для теста немного взбиваем с солью и сахаром. Вливаем в них теплый, но не горячий, кефир с водой.
  5. Всыпаем муку, тщательно перемешиваем – тесто должно быть достаточно густым, тяжело сползать с ложки.
  6. В конце добавляем соду, перемешиваем. Вливаем масло, снова перемешиваем. Выкладываем в готовое тесто лук и яйца, перемешиваем.
  7. Обжариваем оладьи в разогретом масле на среднем огне, чтобы хорошо прожарились. Они должны быть золотистыми с обеих сторон.

Оладьи получаются очень ароматными. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на ее основе.

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#Рецепт #Лук #Оладьи