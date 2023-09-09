Такой завтрак будут есть даже привередливые дети: бюджетная пицца на лаваше за 15 минут
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Блюдо очень простое, а получается максимально вкусно
Есть разные варианты приготовления быстрых пицц, в том числе и на сковороде, и самая ленивая и быстрая — на лаваше. Рассказываем, как его приготовить.
Лаваш приходит на помощь, когда нет ни времени, ни сил возиться с тестом. Всего 15 минут вашего времени – и пицца готова. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- лаваш круглый — 4 шт.
- кетчуп
- сыр
- итальянские травы
- кукуруза
- куриное филе
- помидоры
- грибы
- салями
Способ приготовления:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем 1 лаваш на противень, застеленный пергаментом.
- Посыпаем сыром лаваш и накрываем сверху вторым лавашем. Подготовьте начинку.
- Лаваш смазываем кетчупом или любым другим томатным соусом. Сверху выкладываем начинку. Это может быть что угодно, единственное условие – если продукты сырые, им нужно будет больше времени, чем в случае, когда все должно просто "схватиться".
- Противень ставим в разогретую духовку. Запекаем пиццу в течение 10 минут. Тогда повторяем всю процедуру еще раз – с другой парой лавашей.
Если купить обычный некруглый лаваш, тогда пицца будет прямоугольной, что не повлияет на вкус. Также мы рассказывали, как готовить ленивые голубцы.