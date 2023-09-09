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Такой завтрак будут есть даже привередливые дети: бюджетная пицца на лаваше за 15 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
От такой пиццы никто не откажется Новость обновлена 09 сентября 2023, 12:04
От такой пиццы никто не откажется. Фото 24 канал

Блюдо очень простое, а получается максимально вкусно

Есть разные варианты приготовления быстрых пицц, в том числе и на сковороде, и самая ленивая и быстрая — на лаваше. Рассказываем, как его приготовить.

Лаваш приходит на помощь, когда нет ни времени, ни сил возиться с тестом. Всего 15 минут вашего времени – и пицца готова. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • лаваш круглый — 4 шт.
  • кетчуп
  • сыр
  • итальянские травы
  • кукуруза
  • куриное филе
  • помидоры
  • грибы
  • салями

Способ приготовления:

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем 1 лаваш на противень, застеленный пергаментом.
  2. Посыпаем сыром лаваш и накрываем сверху вторым лавашем. Подготовьте начинку.
  3. Лаваш смазываем кетчупом или любым другим томатным соусом. Сверху выкладываем начинку. Это может быть что угодно, единственное условие – если продукты сырые, им нужно будет больше времени, чем в случае, когда все должно просто "схватиться".
  4. Противень ставим в разогретую духовку. Запекаем пиццу в течение 10 минут. Тогда повторяем всю процедуру еще раз – с другой парой лавашей.

Если купить обычный некруглый лаваш, тогда пицца будет прямоугольной, что не повлияет на вкус. Также мы рассказывали, как готовить ленивые голубцы.

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#Рецепт #Пицца #Завтрак #Лаваш