Такой завтрак будут есть даже привередливые дети: бюджетная пицца на лаваше за 15 минут

Блюдо очень простое, а получается максимально вкусно

Есть разные варианты приготовления быстрых пицц, в том числе и на сковороде, и самая ленивая и быстрая — на лаваше. Рассказываем, как его приготовить.

Лаваш приходит на помощь, когда нет ни времени, ни сил возиться с тестом. Всего 15 минут вашего времени – и пицца готова. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

лаваш круглый — 4 шт.

кетчуп

сыр

итальянские травы

кукуруза

куриное филе

помидоры

грибы

салями

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем 1 лаваш на противень, застеленный пергаментом. Посыпаем сыром лаваш и накрываем сверху вторым лавашем. Подготовьте начинку. Лаваш смазываем кетчупом или любым другим томатным соусом. Сверху выкладываем начинку. Это может быть что угодно, единственное условие – если продукты сырые, им нужно будет больше времени, чем в случае, когда все должно просто "схватиться". Противень ставим в разогретую духовку. Запекаем пиццу в течение 10 минут. Тогда повторяем всю процедуру еще раз – с другой парой лавашей.

Если купить обычный некруглый лаваш, тогда пицца будет прямоугольной, что не повлияет на вкус. Также мы рассказывали, как готовить ленивые голубцы.