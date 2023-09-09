Несколько минут и в духовку: невероятно быстрый и бюджетный торт к чаю

Этот вкусный десерт не отнимет у вас много времени

Мы рассказывали, как быстро приготовить ягодный пирог. Но если вам нужен десерт с более классическим вкусом, обратите внимание на этот рецепт.

Он вкусен сам по себе, но при желании его можно подавать с вареньем или сгущевкой. Рецептом поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

240 г муки;

150 г сахарного песка;

50 г сливочного масла;

1 пакетик разрыхлителя;

1 стручок ванили;

2 яйца;

180 г цельного молока;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Просеиваем муку с разрыхлителем. Добавляем сахар. Разрезаем стручок ванили, удаляем семена ножом для очищения овощей. Добавляем вместе со стручком в молоко; перемешиваем. Взбиваем яйца и добавляем в них молоко с ванилью. В кастрюле растапливаем сливочное масло, стараясь не перегревать. Когда остынет, добавляем его в молочно-яичную смесь. Получившуюся таким образом смесь смешиваем с мукой и сахаром. Масса должна стать однородной. Форму для выпечки смазываем маслом. Дно и края дополнительно посыпать мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. В форму выливаем тесто. Выпекаем пирог в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов 40 минут. Достаем десерт и оставляем его по меньшей мере в час. После этого можно порезать.

Такой торт масла отлично сохранится в течение 4 дней в холодильнике. Этот рецепт подойдет и тем, кто не любит слишком сладкую выпечку. Но можно дополнительно при подаче смазать торт ароматным вареньем – будет тоже очень вкусно.