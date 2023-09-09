Несколько минут и в духовку: невероятно быстрый и бюджетный торт к чаю
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Этот вкусный десерт не отнимет у вас много времени
Мы рассказывали, как быстро приготовить ягодный пирог. Но если вам нужен десерт с более классическим вкусом, обратите внимание на этот рецепт.
Он вкусен сам по себе, но при желании его можно подавать с вареньем или сгущевкой. Рецептом поделились на портале "Фокус".
Ингредиенты:
- 240 г муки;
- 150 г сахарного песка;
- 50 г сливочного масла;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 стручок ванили;
- 2 яйца;
- 180 г цельного молока;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- Просеиваем муку с разрыхлителем. Добавляем сахар.
- Разрезаем стручок ванили, удаляем семена ножом для очищения овощей. Добавляем вместе со стручком в молоко; перемешиваем.
- Взбиваем яйца и добавляем в них молоко с ванилью. В кастрюле растапливаем сливочное масло, стараясь не перегревать. Когда остынет, добавляем его в молочно-яичную смесь.
- Получившуюся таким образом смесь смешиваем с мукой и сахаром. Масса должна стать однородной.
- Форму для выпечки смазываем маслом. Дно и края дополнительно посыпать мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. В форму выливаем тесто.
- Выпекаем пирог в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов 40 минут. Достаем десерт и оставляем его по меньшей мере в час. После этого можно порезать.
Такой торт масла отлично сохранится в течение 4 дней в холодильнике. Этот рецепт подойдет и тем, кто не любит слишком сладкую выпечку. Но можно дополнительно при подаче смазать торт ароматным вареньем – будет тоже очень вкусно.