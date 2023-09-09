Нежность в банке: это сливовое варенье зимой будет сокровищем

Варенье получается очень густое и насыщенное

Сентябрь – лучшее время, чтобы подумать о запасах на зиму. Если вы уже готовили яблочное повидло, обратите внимание на этот рецепт сладкого и нежного сливового варенья.

Оно получается такое замечательное, что вы не пожалеете ни о какой баночке. Рецептом поделились на портале bbc.com.

Ингредиенты:

Сливы — 1 кг

Сахар – 1 стакан

Вода — 0,5 стакана

Способ приготовления:

Тщательно моем сливы, делим их на половинки и удаляем косточки. Для сиропа ставим воду на огонь и растворяем сахар. Кипятим смесь 2-3 минуты. Горячим сиропом заливаем сливы в глубокой миске и оставляем на 3-4 часа. Сливы должны пустить сок. Когда это произойдет, ставим миску с вареньем на огонь. Доводим смесь до кипения и держим на огне еще 10-15 минут. Варенье должно стать настолько густым, чтобы капелька не растекалась по тарелке. Горячее варенье кладем в стерилизованные банки. По технологии закручиваем крышками.

Такое варенье подходит тонким блинам, да и начинкой для ароматного пирога станет легко. Приготовьте его, пока есть сливы.