Яркие булочки, поразящие всех: никто не догадается, почему они цветные

Весь секрет в добавлении моркови

Из моркови можно приготовить уйму вкусных блюд. Чего стоят только морковные цукаты. Делимся рецептом вкуснейшей выпечки.

Булочки по рецепту, которым поделились на ProstoWay, не имеют никакого привкуса корнеплода. Зато получаются рыхлые и ароматные.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 3 ст.;

вода — 1 ст.;

дрожжи — 30 г;

масло – ½ ч.л.;

морковь — 3 шт.;

сахар.

Способ приготовления:

Дрожжи разводим в теплой воде. Добавляем сахар и оставляем в тепле – чтобы "запустились". Через несколько минут порциями вводим в будущее тесто просеянную муку. На этом этапе по желанию можно добавить еще сахар. Тщательно вымешиваем тесто до однородного состояния. Морковь пропускаем через мясорубку и добавляем в тесто. Тщательно перемешиваем и оставляем на 2 часа в теплом месте. Когда тесто подойдет, формируем булочки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в предварительно разогретую духовку запекаться. Готовим к румяности. Это примерно 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Булочки можно сразу подавать с чаем и джемом. А если положить меньше сахара, их будет очень вкусно есть с ароматным борщом.