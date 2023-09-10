Все подумают, что это магазинные оливки: необычный рецепт консервированного винограда
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Один из самых необычных рецептов
Виноград доступен в любое время года, поэтому его консервируют нечасто. И зря — необычное и полезное лакомство точно удивит и близких, и гостей.
"Главред" рассказывает, что эту ягоду можно консервировать не только с сахаром. Если приготовить необычный маринад, он может по вкусу напоминать оливки. Такая пикантная закуска станет изюминкой любого застолья.
Как консервировать виноград под оливки
Ингредиенты:
- виноград зеленый (желательно без косточек) — 450 г;
- душистый перец горошком — 2 шт.;
- чёрный перец горошком — 5 — 6 шт.;
- уксус столовый 9% — 2 ст. л.;
- гвоздика — 1 — 2 бутона;
- лавровый лист — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ст. л.;
- вода 0,3 л.
Способ приготовления:
- Простерилизуйте банки и крышки любым удобным для вас способом.
- Виноград тщательно вымойте и отделите ягоды от веточек.
- В банку положите все пряности и виноград, залейте кипятком и закройте крышкой.
- Через 10 минут слейте жидкость в кастрюлю и доведите до кипения. В маринад добавьте сахар и соль, кипятите до растворения.
- В банку к винограду влейте уксус.
- Рассол залейте по банкам и закатайте. Остудите при комнатной температуре и уберите на хранение.
Кстати, виноград можно использовать при консервации огурцов по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!