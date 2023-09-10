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Все подумают, что это магазинные оливки: необычный рецепт консервированного винограда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Консервированный виноград станет изюминкой любого стол
Консервированный виноград станет изюминкой любого стол. Фото cesmak.info

Один из самых необычных рецептов

Виноград доступен в любое время года, поэтому его консервируют нечасто. И зря — необычное и полезное лакомство точно удивит и близких, и гостей.

"Главред" рассказывает, что эту ягоду можно консервировать не только с сахаром. Если приготовить необычный маринад, он может по вкусу напоминать оливки. Такая пикантная закуска станет изюминкой любого застолья.

Как консервировать виноград под оливки

Ингредиенты:

  • виноград зеленый (желательно без косточек) — 450 г;
  • душистый перец горошком — 2 шт.;
  • чёрный перец горошком — 5 — 6 шт.;
  • уксус столовый 9% — 2 ст. л.;
  • гвоздика — 1 — 2 бутона;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ст. л.;
  • вода 0,3 л.

Способ приготовления:

  1. Простерилизуйте банки и крышки любым удобным для вас способом.
  2. Виноград тщательно вымойте и отделите ягоды от веточек.
  3. В банку положите все пряности и виноград, залейте кипятком и закройте крышкой.
  4. Через 10 минут слейте жидкость в кастрюлю и доведите до кипения. В маринад добавьте сахар и соль, кипятите до растворения.
  5. В банку к винограду влейте уксус.
  6. Рассол залейте по банкам и закатайте. Остудите при комнатной температуре и уберите на хранение.

Кстати, виноград можно использовать при консервации огурцов по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!

Теги:
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