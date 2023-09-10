Все подумают, что это магазинные оливки: необычный рецепт консервированного винограда

Один из самых необычных рецептов

Виноград доступен в любое время года, поэтому его консервируют нечасто. И зря — необычное и полезное лакомство точно удивит и близких, и гостей.

"Главред" рассказывает, что эту ягоду можно консервировать не только с сахаром. Если приготовить необычный маринад, он может по вкусу напоминать оливки. Такая пикантная закуска станет изюминкой любого застолья.

Как консервировать виноград под оливки

Ингредиенты:

виноград зеленый (желательно без косточек) — 450 г;

душистый перец горошком — 2 шт.;

чёрный перец горошком — 5 — 6 шт.;

уксус столовый 9% — 2 ст. л.;

гвоздика — 1 — 2 бутона;

лавровый лист — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ст. л.;

вода 0,3 л.

Способ приготовления:

Простерилизуйте банки и крышки любым удобным для вас способом. Виноград тщательно вымойте и отделите ягоды от веточек. В банку положите все пряности и виноград, залейте кипятком и закройте крышкой. Через 10 минут слейте жидкость в кастрюлю и доведите до кипения. В маринад добавьте сахар и соль, кипятите до растворения. В банку к винограду влейте уксус. Рассол залейте по банкам и закатайте. Остудите при комнатной температуре и уберите на хранение.

Кстати, виноград можно использовать при консервации огурцов по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!