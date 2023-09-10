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Раскрыт рецепт идеального завтрака: просто смешайте муку и яблока

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Яблочные оладьи близкие будут сметать за секунду
Яблочные оладьи близкие будут сметать за секунду. Фото chasdiy.org

Ради этого блюда стоит вставать по утрам

Какая бы погода ни была за окном, воздушные, нежные и пышные оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. Они идеальны в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.

Прекрасным рецептом яблочных оладий с нами поделились "Бабусині рецепти". Из одного яблока и стакана кефира вы быстро приготовите целую тарелку вкусности. Это отличный вариант "угостить" яблоками даже тех, кто не очень их любит.

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • теплый кефир – 250 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 4-6 ст.л.;
  • мука – 220 г;
  • яблоко – 1 шт.;
  • соль – щепотка;
  • сода – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте кефир с яйцом, добавьте сахар и немного соли. Смешайте все ингредиенты до однородного состояния.
  2. В массу добавьте муку и соду, замесите тесто.
  3. Яблоко помойте, при желании натрите на большой терке и добавьте к тесту. Перемешайте все и дайте ему отдохнуть 15 минут.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  5. Обжарьте оладьи на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Переворачивайте их, когда на оладьях начнут появляться пузырьки.

Попробуйте быстрый рецепт из яблок и хлеба по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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