Раскрыт рецепт идеального завтрака: просто смешайте муку и яблока

Ради этого блюда стоит вставать по утрам

Какая бы погода ни была за окном, воздушные, нежные и пышные оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. Они идеальны в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.

Прекрасным рецептом яблочных оладий с нами поделились "Бабусині рецепти". Из одного яблока и стакана кефира вы быстро приготовите целую тарелку вкусности. Это отличный вариант "угостить" яблоками даже тех, кто не очень их любит.

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

теплый кефир – 250 мл;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 4-6 ст.л.;

мука – 220 г;

яблоко – 1 шт.;

соль – щепотка;

сода – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

В миске смешайте кефир с яйцом, добавьте сахар и немного соли. Смешайте все ингредиенты до однородного состояния. В массу добавьте муку и соду, замесите тесто. Яблоко помойте, при желании натрите на большой терке и добавьте к тесту. Перемешайте все и дайте ему отдохнуть 15 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте оладьи на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Переворачивайте их, когда на оладьях начнут появляться пузырьки.

Попробуйте быстрый рецепт из яблок и хлеба по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!