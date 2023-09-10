Раскрыт рецепт идеального завтрака: просто смешайте муку и яблока
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Ради этого блюда стоит вставать по утрам
Какая бы погода ни была за окном, воздушные, нежные и пышные оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. Они идеальны в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.
Прекрасным рецептом яблочных оладий с нами поделились "Бабусині рецепти". Из одного яблока и стакана кефира вы быстро приготовите целую тарелку вкусности. Это отличный вариант "угостить" яблоками даже тех, кто не очень их любит.
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- теплый кефир – 250 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 4-6 ст.л.;
- мука – 220 г;
- яблоко – 1 шт.;
- соль – щепотка;
- сода – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
- В миске смешайте кефир с яйцом, добавьте сахар и немного соли. Смешайте все ингредиенты до однородного состояния.
- В массу добавьте муку и соду, замесите тесто.
- Яблоко помойте, при желании натрите на большой терке и добавьте к тесту. Перемешайте все и дайте ему отдохнуть 15 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Обжарьте оладьи на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Переворачивайте их, когда на оладьях начнут появляться пузырьки.
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