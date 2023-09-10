Попробовали в ресторане, приготовили дома: простой рецепт баклажанных котлет

Удивительные биточки на скорую руку

У любителей "синеньких" не возникает вопросов, как их лучше приготовить. Рецептов с баклажанами — видимо-невидимо: от еврейской закуски хацилим до маринованных баклажан.

Однако этот рецепт вы не сможете обойти стороной. Shuba предлагает приготовить невероятные овощные биточки из баклажан. Такие котлеты будут хороши и как самостоятельное блюдо на обед или ужин, так и в качестве перекуса на скорую руку.

Как приготовить баклажанные котлеты

Ингредиенты на 4 порции:

баклажан — 500 г;

яйца куриные — 2 шт.;

мука (можно заменить манкой, крахмалом или панировочными сухарями) — 5 ст. л.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

петрушка, пучок — 1/2 шт.;

кинза, пучок — 1/2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

панировочные сухари;

растительное масло.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку. Чеснок и зелень мелко порубите ножом и добавьте к перекрученным баклажанам. В получившуюся массу добавьте яйца и все тщательно вымешайте ложкой. Затем добавьте муку, посолите, поперчите и снова все перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных и сухарях и выложите на сковороду. Жарьте их на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от горечи в баклажанах. Пользуйтесь кулинарными хитростями и готовьте с удовольствием!