Попробовали в ресторане, приготовили дома: простой рецепт баклажанных котлет
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Удивительные биточки на скорую руку
У любителей "синеньких" не возникает вопросов, как их лучше приготовить. Рецептов с баклажанами — видимо-невидимо: от еврейской закуски хацилим до маринованных баклажан.
Однако этот рецепт вы не сможете обойти стороной. Shuba предлагает приготовить невероятные овощные биточки из баклажан. Такие котлеты будут хороши и как самостоятельное блюдо на обед или ужин, так и в качестве перекуса на скорую руку.
Как приготовить баклажанные котлеты
Ингредиенты на 4 порции:
- баклажан — 500 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука (можно заменить манкой, крахмалом или панировочными сухарями) — 5 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- петрушка, пучок — 1/2 шт.;
- кинза, пучок — 1/2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- панировочные сухари;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку.
- Чеснок и зелень мелко порубите ножом и добавьте к перекрученным баклажанам.
- В получившуюся массу добавьте яйца и все тщательно вымешайте ложкой. Затем добавьте муку, посолите, поперчите и снова все перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных и сухарях и выложите на сковороду. Жарьте их на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от горечи в баклажанах. Пользуйтесь кулинарными хитростями и готовьте с удовольствием!