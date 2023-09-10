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Попробовали в ресторане, приготовили дома: простой рецепт баклажанных котлет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Баклажанные котлеты будете готовить часто
Баклажанные котлеты будете готовить часто. Фото shuba.life

Удивительные биточки на скорую руку

У любителей "синеньких" не возникает вопросов, как их лучше приготовить. Рецептов с баклажанами — видимо-невидимо: от еврейской закуски хацилим до маринованных баклажан.

Однако этот рецепт вы не сможете обойти стороной. Shuba предлагает приготовить невероятные овощные биточки из баклажан. Такие котлеты будут хороши и как самостоятельное блюдо на обед или ужин, так и в качестве перекуса на скорую руку.

Как приготовить баклажанные котлеты

Ингредиенты на 4 порции:

  • баклажан — 500 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мука (можно заменить манкой, крахмалом или панировочными сухарями) — 5 ст. л.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • петрушка, пучок — 1/2 шт.;
  • кинза, пучок — 1/2 шт.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помойте, порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку.
  2. Чеснок и зелень мелко порубите ножом и добавьте к перекрученным баклажанам.
  3. В получившуюся массу добавьте яйца и все тщательно вымешайте ложкой. Затем добавьте муку, посолите, поперчите и снова все перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  5. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных и сухарях и выложите на сковороду. Жарьте их на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от горечи в баклажанах. Пользуйтесь кулинарными хитростями и готовьте с удовольствием!

Теги:
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