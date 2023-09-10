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Невероятный рецепт маринованных грибов: попробуйте - и магазинных не захочется

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Без таких маринованных шампиньонов не сядете обедать
Без таких маринованных шампиньонов не сядете обедать. Фото vazhnoznat.com

Быстрый рецепт потрясающей закуски

Иногда, когда гости практически на пороге, хочется быстренько их удивить каким-то необычным блюдом. Попробуйте приготовить маринованные шампиньоны.

Этот деликатес с легкими нотками кислинки станет идеальным вариантом для закусочной тарелки. Попробуйте рецепт от "Важно знать" — и вы не оторветесь.

Как приготовить маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

  • 600 г свежих шампиньонов;
  • 40 г соли;
  • 0,5 ч. л. лимонной кислоты;
  • 2 лавровых листа;
  • 6 горошин черного перца;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 ст. л. яблочного уксуса;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 1 острый перец (по вкусу);
  • 0,5 ч. л. паприки;
  • пучок свежей зелени укропа.

Способ приготовления:

  1. В большую кастрюлю залейте литр воды, добавьте соль, лимонную кислоту, лавровый лист и черный перец, доведите до кипения и уменьшите огонь.
  2. В бульон отправьте шампиньоны, накройте крышкой и варите 10 минут.
  3. Для приготовления маринада в миске смешайте растительное масло и яблочный уксус, добавьте пропущенный через пресс чеснок, паприку и измельченный укроп. По желанию можно добавить измельченный острый перец.
  4. Шампиньоны достаньте из бульона, выложите в тарелку, залейте маринадом и добавьте немного бульона из кастрюли, оставьте грибы остывать и пропитываться маринадом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро почистить шампиньоны. Воспользуйтесь этими хитростями и готовьте с удовольствием!

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