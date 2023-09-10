Невероятный рецепт маринованных грибов: попробуйте - и магазинных не захочется
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Быстрый рецепт потрясающей закуски
Иногда, когда гости практически на пороге, хочется быстренько их удивить каким-то необычным блюдом. Попробуйте приготовить маринованные шампиньоны.
Этот деликатес с легкими нотками кислинки станет идеальным вариантом для закусочной тарелки. Попробуйте рецепт от "Важно знать" — и вы не оторветесь.
Как приготовить маринованные шампиньоны
Ингредиенты:
- 600 г свежих шампиньонов;
- 40 г соли;
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты;
- 2 лавровых листа;
- 6 горошин черного перца;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 ст. л. яблочного уксуса;
- 3 зуб. чеснока;
- 1 острый перец (по вкусу);
- 0,5 ч. л. паприки;
- пучок свежей зелени укропа.
Способ приготовления:
- В большую кастрюлю залейте литр воды, добавьте соль, лимонную кислоту, лавровый лист и черный перец, доведите до кипения и уменьшите огонь.
- В бульон отправьте шампиньоны, накройте крышкой и варите 10 минут.
- Для приготовления маринада в миске смешайте растительное масло и яблочный уксус, добавьте пропущенный через пресс чеснок, паприку и измельченный укроп. По желанию можно добавить измельченный острый перец.
- Шампиньоны достаньте из бульона, выложите в тарелку, залейте маринадом и добавьте немного бульона из кастрюли, оставьте грибы остывать и пропитываться маринадом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро почистить шампиньоны. Воспользуйтесь этими хитростями и готовьте с удовольствием!