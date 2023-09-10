Невероятный рецепт маринованных грибов: попробуйте - и магазинных не захочется

Быстрый рецепт потрясающей закуски

Иногда, когда гости практически на пороге, хочется быстренько их удивить каким-то необычным блюдом. Попробуйте приготовить маринованные шампиньоны.

Этот деликатес с легкими нотками кислинки станет идеальным вариантом для закусочной тарелки. Попробуйте рецепт от "Важно знать" — и вы не оторветесь.

Как приготовить маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

600 г свежих шампиньонов;

40 г соли;

0,5 ч. л. лимонной кислоты;

2 лавровых листа;

6 горошин черного перца;

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. яблочного уксуса;

3 зуб. чеснока;

1 острый перец (по вкусу);

0,5 ч. л. паприки;

пучок свежей зелени укропа.

Способ приготовления:

В большую кастрюлю залейте литр воды, добавьте соль, лимонную кислоту, лавровый лист и черный перец, доведите до кипения и уменьшите огонь. В бульон отправьте шампиньоны, накройте крышкой и варите 10 минут. Для приготовления маринада в миске смешайте растительное масло и яблочный уксус, добавьте пропущенный через пресс чеснок, паприку и измельченный укроп. По желанию можно добавить измельченный острый перец. Шампиньоны достаньте из бульона, выложите в тарелку, залейте маринадом и добавьте немного бульона из кастрюли, оставьте грибы остывать и пропитываться маринадом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро почистить шампиньоны. Воспользуйтесь этими хитростями и готовьте с удовольствием!