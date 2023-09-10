Просто замаринуйте и отправьте на огонь: рецепт рыбного шашлыка, с которым забудете даже о мясном

Такое блюдо разнообразит ваше меню

Лето – это частые пикники, эксперименты с новыми блюдами и встречи с друзьями. А какие пикники без вкусного и сочного шашлыка?

Если вы не любите мясо, но хотите приготовить вкусный и более легкий шашлык, лучше всего для этого подойдет рыба и овощи. Самое главное в этом блюде — выбрать безопасную рыбу, особенно сейчас, в жаркое время. Попробуйте невероятно вкусный шашлык из скумбрии по рецепту FoodOboz — и близкие будут просить его вместо мясного.

Как приготовить шашлык из скумбрии

Ингредиенты:

филе скумбрии – 6 шт.;

лимон – 1 шт.;

лук – 2 шт.;

кориандр – 1 ч. л.;

тимьян – 5-7 веточек;

апельсин – 1 шт.;

соль, черный перец – щепотка.

Способ приготовления:

Скумбрию помойте, выпотрошите и удалите кости. Рыбу посолите, поперчите, добавьте кориандр, тимьян, порежьте апельсин, лимон и все тщательно перемешайте, оставьте на 1-2 часа. Кольцами порежьте лук и добавьте к скумбрии. Из рыбы сделайте рулетики, нанижите их на шампур и запекайте на огне 10-15 минут. Периодически переворачивайте шашлык, чтобы скумбрия хорошо прожарилась.

Рекомендуем также приготовить скумбрию с картофелем по рецепту "Телеграфа". Это отличный вариант для вкусного ужина.