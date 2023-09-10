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Просто замаринуйте и отправьте на огонь: рецепт рыбного шашлыка, с которым забудете даже о мясном

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Шашлык из скумбрии гости будут просить постоянно
Шашлык из скумбрии гости будут просить постоянно. Фото receptisalatov.com

Такое блюдо разнообразит ваше меню

Лето – это частые пикники, эксперименты с новыми блюдами и встречи с друзьями. А какие пикники без вкусного и сочного шашлыка?

Если вы не любите мясо, но хотите приготовить вкусный и более легкий шашлык, лучше всего для этого подойдет рыба и овощи. Самое главное в этом блюде — выбрать безопасную рыбу, особенно сейчас, в жаркое время. Попробуйте невероятно вкусный шашлык из скумбрии по рецепту FoodOboz — и близкие будут просить его вместо мясного.

Как приготовить шашлык из скумбрии

Ингредиенты:

  • филе скумбрии – 6 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • тимьян – 5-7 веточек;
  • апельсин – 1 шт.;
  • соль, черный перец – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Скумбрию помойте, выпотрошите и удалите кости.
  2. Рыбу посолите, поперчите, добавьте кориандр, тимьян, порежьте апельсин, лимон и все тщательно перемешайте, оставьте на 1-2 часа.
  3. Кольцами порежьте лук и добавьте к скумбрии.
  4. Из рыбы сделайте рулетики, нанижите их на шампур и запекайте на огне 10-15 минут. Периодически переворачивайте шашлык, чтобы скумбрия хорошо прожарилась.

Рекомендуем также приготовить скумбрию с картофелем по рецепту "Телеграфа". Это отличный вариант для вкусного ужина.

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