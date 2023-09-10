Просто замаринуйте и отправьте на огонь: рецепт рыбного шашлыка, с которым забудете даже о мясном
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Такое блюдо разнообразит ваше меню
Лето – это частые пикники, эксперименты с новыми блюдами и встречи с друзьями. А какие пикники без вкусного и сочного шашлыка?
Если вы не любите мясо, но хотите приготовить вкусный и более легкий шашлык, лучше всего для этого подойдет рыба и овощи. Самое главное в этом блюде — выбрать безопасную рыбу, особенно сейчас, в жаркое время. Попробуйте невероятно вкусный шашлык из скумбрии по рецепту FoodOboz — и близкие будут просить его вместо мясного.
Как приготовить шашлык из скумбрии
Ингредиенты:
- филе скумбрии – 6 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- лук – 2 шт.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- тимьян – 5-7 веточек;
- апельсин – 1 шт.;
- соль, черный перец – щепотка.
Способ приготовления:
- Скумбрию помойте, выпотрошите и удалите кости.
- Рыбу посолите, поперчите, добавьте кориандр, тимьян, порежьте апельсин, лимон и все тщательно перемешайте, оставьте на 1-2 часа.
- Кольцами порежьте лук и добавьте к скумбрии.
- Из рыбы сделайте рулетики, нанижите их на шампур и запекайте на огне 10-15 минут. Периодически переворачивайте шашлык, чтобы скумбрия хорошо прожарилась.
Рекомендуем также приготовить скумбрию с картофелем по рецепту "Телеграфа". Это отличный вариант для вкусного ужина.