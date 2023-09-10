Ни муки, ни духовки, ни долгой возни: для этого десерта просто смешайте кефир и фрукты

Воспользуйтесь сезоном и полакомьтесь фруктовым десертом

Наверное, каждый человек любит сладости. Однако не всегда есть желание идти в магазин в поисках чего-то вкусного или летом долго возиться на кухне и включать духовку. В сезон ягод и фруктов хочется полакомиться полезным и простым десертом.

Таким десертом с фруктами без выпечки и делится "Школа життя". Без суеты на кухне у вас получится легкая и нежная вкуснятина.

Как приготовить кефирный десерт с фруктами

Ингредиенты:

кефир – 1 стакан (250 мл.);

сметана – 100 г;

желатин – 15 г;

кипятков – 50 мл.;

сахар – 2 ст.л;

фрукты (ягоды).

Способ приготовления:

Желатин заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Смешиваем кефир с сахаром, взбиваем венчиком. В массу добавляем сметану и еще раз взбиваем венчиком. В смесь добавляем желатин и хорошо перемешиваем. Нарезаем мелко фрукты или берем ягоды (можно использовать смесь), выкладываем их на дно креманок. Фрукты заливаем половиной кефирной массы, сверху кладем еще немного фруктов. Повторяем, пока не закончатся фрукты и кефир. Ставим кефирный десерт в холодильник на 2 часа в холодильник до застывания.

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