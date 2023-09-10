Ни муки, ни духовки, ни долгой возни: для этого десерта просто смешайте кефир и фрукты
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Воспользуйтесь сезоном и полакомьтесь фруктовым десертом
Наверное, каждый человек любит сладости. Однако не всегда есть желание идти в магазин в поисках чего-то вкусного или летом долго возиться на кухне и включать духовку. В сезон ягод и фруктов хочется полакомиться полезным и простым десертом.
Таким десертом с фруктами без выпечки и делится "Школа життя". Без суеты на кухне у вас получится легкая и нежная вкуснятина.
Как приготовить кефирный десерт с фруктами
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан (250 мл.);
- сметана – 100 г;
- желатин – 15 г;
- кипятков – 50 мл.;
- сахар – 2 ст.л;
- фрукты (ягоды).
Способ приготовления:
- Желатин заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
- Смешиваем кефир с сахаром, взбиваем венчиком. В массу добавляем сметану и еще раз взбиваем венчиком.
- В смесь добавляем желатин и хорошо перемешиваем.
- Нарезаем мелко фрукты или берем ягоды (можно использовать смесь), выкладываем их на дно креманок.
- Фрукты заливаем половиной кефирной массы, сверху кладем еще немного фруктов. Повторяем, пока не закончатся фрукты и кефир.
- Ставим кефирный десерт в холодильник на 2 часа в холодильник до застывания.
Рекомендуем приготовить необычный рецепт по рецепту "Телеграфа" — яблоки с хлебом. Приятного аппетита!