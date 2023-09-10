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Накормите семью в считанные минуты: рецепт вкусного свежего салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы не поверите, что летний салат может быть таким вкусным
Вы не поверите, что летний салат может быть таким вкусным. Фото shuba.life

Вам понадобиться пару ингредиентов и несколько минут

Мы любим сочные помидоры за их особый вкус. Эти плоды настолько универсальны, что в блюдах сочетаются с разными продуктами – от мягких сыров и крупы до морепродуктов и мяса птицы.

Shuba предлагает приготовить из томатов вкусный свежий салат. Он содержит минимум ингредиентов и готовится в считанные минуты, но является полноценной и довольно сытной закуской. Вам необходимо просто взять сочные, мясистые сладко-кислые помидоры, добавить к ним лука и заправить сметаной. И помидоры, и сметана отлично сочетаются с укропом, кинзой, петрушкой. Просто смешав все продукты, вы за несколько минут получите потрясающее блюдо.

Как приготовить свежий салат из помидоров

Ингредиенты на 4 порции:

  • томаты — 6 шт.;
  • лук красный репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • укроп, пучок — 1 шт.;
  • сметана 15% — 8 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры и лук помойте и тонко нарежьте. Укроп нарежьте, чеснок очистите и пропустите через пресс. Все смешайте.
  2. Положите в овощи сметану, приправьте солью и перцем по вкусу и перемешайте.

Рекомендуем также приготовить фантастический салат из помидор по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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