Сладкая вода из магазина канет в небытие: рецепт домашнего безалкогольного мохито
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Хорошая альтернатива компотам и лимонадам
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший компот. Это отличное средство для утоления дела. Теперь делимся рецептом безалкогольного мохито.
Такой напиток готовится очень быстро и просто. Рецептом поделились на портале bbc.com.
Ингредиенты:
- Свежая мята — 20 г
- Тростниковый коричневый сахар – 3 ст. ложки
- Лаймы – 4-5 штук
- Лед — 2 горсти
- Охлажденная газировка — 1 л
Способ приготовления:
- Моем листья мяты, выкладываем их на дно большого кувшина или банки. Посыпаем мяту сахаром.
- Лаймы разрезаем на ломтики и выжимаем из них сок в кувшин. Туда же выкладываем часть ломтиков.
- Тогда берем большую деревянную или резиновую ложку или пестик. Слегка толчем мяту и лаймы на дне кувшина – так они пустят больше сока, который хорошо перемешается с сахаром. Делаем это осторожно, чтобы не разбить кувшин.
- Вбрасываем половину льда в кувшин. Получившуюся смесь заливаем охлажденной водой.
Такой напиток отлично хранится в холодильнике. Остальные льда и ломтики лаймов к напитку можно добавлять уже в бокалах — больше для красоты. Также мы рассказывали, как приготовить яркое варенье из тыквы.