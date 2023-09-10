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Сладкая вода из магазина канет в небытие: рецепт домашнего безалкогольного мохито

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Напиток спасет всю семью от последней жары
Напиток спасет всю семью от последней жары. Фото Сегодня

Хорошая альтернатива компотам и лимонадам

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший компот. Это отличное средство для утоления дела. Теперь делимся рецептом безалкогольного мохито.

Такой напиток готовится очень быстро и просто. Рецептом поделились на портале bbc.com.

Ингредиенты:

  • Свежая мята — 20 г
  • Тростниковый коричневый сахар – 3 ст. ложки
  • Лаймы – 4-5 штук
  • Лед — 2 горсти
  • Охлажденная газировка — 1 л

Способ приготовления:

  1. Моем листья мяты, выкладываем их на дно большого кувшина или банки. Посыпаем мяту сахаром.
  2. Лаймы разрезаем на ломтики и выжимаем из них сок в кувшин. Туда же выкладываем часть ломтиков.
  3. Тогда берем большую деревянную или резиновую ложку или пестик. Слегка толчем мяту и лаймы на дне кувшина – так они пустят больше сока, который хорошо перемешается с сахаром. Делаем это осторожно, чтобы не разбить кувшин.
  4. Вбрасываем половину льда в кувшин. Получившуюся смесь заливаем охлажденной водой.

Такой напиток отлично хранится в холодильнике. Остальные льда и ломтики лаймов к напитку можно добавлять уже в бокалах — больше для красоты. Также мы рассказывали, как приготовить яркое варенье из тыквы.

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#Рецепт #Лимонад #Напиток