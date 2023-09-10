Сладкая вода из магазина канет в небытие: рецепт домашнего безалкогольного мохито

Хорошая альтернатива компотам и лимонадам

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший компот. Это отличное средство для утоления дела. Теперь делимся рецептом безалкогольного мохито.

Такой напиток готовится очень быстро и просто. Рецептом поделились на портале bbc.com.

Ингредиенты:

Свежая мята — 20 г

Тростниковый коричневый сахар – 3 ст. ложки

Лаймы – 4-5 штук

Лед — 2 горсти

Охлажденная газировка — 1 л

Способ приготовления:

Моем листья мяты, выкладываем их на дно большого кувшина или банки. Посыпаем мяту сахаром. Лаймы разрезаем на ломтики и выжимаем из них сок в кувшин. Туда же выкладываем часть ломтиков. Тогда берем большую деревянную или резиновую ложку или пестик. Слегка толчем мяту и лаймы на дне кувшина – так они пустят больше сока, который хорошо перемешается с сахаром. Делаем это осторожно, чтобы не разбить кувшин. Вбрасываем половину льда в кувшин. Получившуюся смесь заливаем охлажденной водой.

Такой напиток отлично хранится в холодильнике. Остальные льда и ломтики лаймов к напитку можно добавлять уже в бокалах — больше для красоты. Также мы рассказывали, как приготовить яркое варенье из тыквы.