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Гости точно спросят рецепт: элементарная бюджетная закуска из лаваша

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такой рыбный рулет понравится всем
Такой рыбный рулет понравится всем. Фото Сегодня

Прекрасная закуска к праздничному столу и не только

Мы рассказывали, как приготовить сытную лепешку с творожной начинкой. Еще один вариант легкой закуски – это рулет из лаваша. Предлагаем приготовить его с рыбной внутренностью.

Готовится очень быстро. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 упаковка
  • сыр твердый – 100 граммов
  • огурцы – 2 штуки
  • яйца – 1 штука
  • сайра, сардины или скумбрия – 1 банка
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем до готовности. Охлаждаем их и чистим.
  2. Консерву открываем. Рыбу перекладываем в тарелку, разминаем вилкой и равномерно распределяем по лавашу.
  3. Сыр натираем на большой терке. Им посыпаем лаваш.
  4. Яйцо натираем сразу на лаваш на мелкой терке. Добавляем мелко иссеченную зелень.
  5. Огурцы чистим от кожуры и нарезаем тонкими кружочками. Тоже выкладываем.
  6. Аккуратно сворачиваем рулет, заматываем плотно в пищевую пленку. кладем в холодильник на час, тогда можно нарезать порционными кусочками.

Выходит очень вкусно и просто. Также мы рассказывали, как готовить сытный баклажановый салат.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш