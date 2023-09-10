Гости точно спросят рецепт: элементарная бюджетная закуска из лаваша

Прекрасная закуска к праздничному столу и не только

Мы рассказывали, как приготовить сытную лепешку с творожной начинкой. Еще один вариант легкой закуски – это рулет из лаваша. Предлагаем приготовить его с рыбной внутренностью.

Готовится очень быстро. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

лаваш – 1 упаковка

сыр твердый – 100 граммов

огурцы – 2 штуки

яйца – 1 штука

сайра, сардины или скумбрия – 1 банка

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отвариваем до готовности. Охлаждаем их и чистим. Консерву открываем. Рыбу перекладываем в тарелку, разминаем вилкой и равномерно распределяем по лавашу. Сыр натираем на большой терке. Им посыпаем лаваш. Яйцо натираем сразу на лаваш на мелкой терке. Добавляем мелко иссеченную зелень. Огурцы чистим от кожуры и нарезаем тонкими кружочками. Тоже выкладываем. Аккуратно сворачиваем рулет, заматываем плотно в пищевую пленку. кладем в холодильник на час, тогда можно нарезать порционными кусочками.

Выходит очень вкусно и просто. Также мы рассказывали, как готовить сытный баклажановый салат.