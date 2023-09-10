Гости точно спросят рецепт: элементарная бюджетная закуска из лаваша
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Прекрасная закуска к праздничному столу и не только
Мы рассказывали, как приготовить сытную лепешку с творожной начинкой. Еще один вариант легкой закуски – это рулет из лаваша. Предлагаем приготовить его с рыбной внутренностью.
Готовится очень быстро. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".
Ингредиенты:
- лаваш – 1 упаковка
- сыр твердый – 100 граммов
- огурцы – 2 штуки
- яйца – 1 штука
- сайра, сардины или скумбрия – 1 банка
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем до готовности. Охлаждаем их и чистим.
- Консерву открываем. Рыбу перекладываем в тарелку, разминаем вилкой и равномерно распределяем по лавашу.
- Сыр натираем на большой терке. Им посыпаем лаваш.
- Яйцо натираем сразу на лаваш на мелкой терке. Добавляем мелко иссеченную зелень.
- Огурцы чистим от кожуры и нарезаем тонкими кружочками. Тоже выкладываем.
- Аккуратно сворачиваем рулет, заматываем плотно в пищевую пленку. кладем в холодильник на час, тогда можно нарезать порционными кусочками.
Выходит очень вкусно и просто. Также мы рассказывали, как готовить сытный баклажановый салат.