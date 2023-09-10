Бюджетный обед в считанные минуты: никто не догадается, что в блюде нет курятины

Блюдо из цветной капусты будет ароматным и вкусным

Мы делились рецептом вкуснейшего салата из баклажанов, который по вкусу больше напоминает грибной. Теперь рассказываем, как приготовить кремовую цветную капусту с луком.

Это бюджетный рецепт для всей семьи. Цветная капуста не только полезна, но очень вкусно, если уметь ее готовить. Как именно это сделать, рассказали на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

500 грамм цветной капусты

Соль, черный перец

зеленый лук

Сливочное масло

1 зубчик чеснока

3 яйца

Вода

Способ приготовления:

Разделяем капусту на мельчайшие части. Перекладываем их в кастрюлю с кипящей водой и отвариваем до мягкости. Мелко нарезаем зеленый лук. Натираем на мелкой терке чеснок. Обжариваем его на сливочном масле несколько минут. Цветную капусту выкладываем на сито. Когда вода стечет, добавляем ее в чеснок и готовим, помешивая. Яйца слегка взбиваем, солим и перчим. Когда кухней поплывут соблазнительные ароматы капусты с чесноком, выливаем яйца на сковороду в капусту. Обжариваем еще несколько минут.

Блюдо получается вкусное и очень сытное. Также мы делились рецептом вкусной кабачковой лепешки с начинкой.