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Бюджетный обед в считанные минуты: никто не догадается, что в блюде нет курятины

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный обед или ужин — сытно и вкусно
Прекрасный обед или ужин — сытно и вкусно. Фото 24 канал

Блюдо из цветной капусты будет ароматным и вкусным

Мы делились рецептом вкуснейшего салата из баклажанов, который по вкусу больше напоминает грибной. Теперь рассказываем, как приготовить кремовую цветную капусту с луком.

Это бюджетный рецепт для всей семьи. Цветная капуста не только полезна, но очень вкусно, если уметь ее готовить. Как именно это сделать, рассказали на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

  • 500 грамм цветной капусты
  • Соль, черный перец
  • зеленый лук
  • Сливочное масло
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 яйца
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Разделяем капусту на мельчайшие части. Перекладываем их в кастрюлю с кипящей водой и отвариваем до мягкости.
  2. Мелко нарезаем зеленый лук. Натираем на мелкой терке чеснок. Обжариваем его на сливочном масле несколько минут.
  3. Цветную капусту выкладываем на сито. Когда вода стечет, добавляем ее в чеснок и готовим, помешивая.
  4. Яйца слегка взбиваем, солим и перчим. Когда кухней поплывут соблазнительные ароматы капусты с чесноком, выливаем яйца на сковороду в капусту. Обжариваем еще несколько минут.

Блюдо получается вкусное и очень сытное. Также мы делились рецептом вкусной кабачковой лепешки с начинкой.

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#Рецепт #Капуста #Закуска