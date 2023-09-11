Просто пожарьте яйцо с лавашем: простой рецепт для любителей быстрого завтрака

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Завтрак – самый важный прием пищи. Самый популярный вариант завтрака – классическая яичница. Но что делать, когда все варианты этого блюда уже перепробованы?

Today предлагает довольно интересный вариант – яйца с лавашем и сыром. На приготовление сытного и вкусного блюда уйдет чуть больше 10 минут, а результат приятно удивит. Попробуем?

Как приготовить завтрак с лавашем, яйцами и сыром

Ингредиенты:

тортилья или лаваш;

4 яйца;

соль;

перец;

150 г творога;

орегано;

петрушка;

помидор;

100 г моцареллы.

Способ приготовления:

На разогретую антипригарную сковороду выкладываем тортилью или вырезанный по форме дна лаваш. Сверху разбиваем яйцо, все солим и перчим, посыпаем мелко нарезанной свежей петрушкой. Трем сыр и 2/3 добавляем в блюдо, сверху посыпаем орегано. Блюдо накрываем сверху еще одной тортильей или лавашем и готовим 5 минут под крышкой. В это время нарезаем тонкими кружочками помидоры и моцареллу. Тортилью аккуратно переворачиваем, сверху выкладываем помидоры, нарезанную моцареллу и посыпаем оставшимся сыром. Готовим под крышкой еще 5 минут. Перекладываем блюдо на тарелку, порционно разрезаем и подаем.

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