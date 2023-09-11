Просто пожарьте яйцо с лавашем: простой рецепт для любителей быстрого завтрака
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Ваши близкие будут сбегаться на аромат
Завтрак – самый важный прием пищи. Самый популярный вариант завтрака – классическая яичница. Но что делать, когда все варианты этого блюда уже перепробованы?
Today предлагает довольно интересный вариант – яйца с лавашем и сыром. На приготовление сытного и вкусного блюда уйдет чуть больше 10 минут, а результат приятно удивит. Попробуем?
Как приготовить завтрак с лавашем, яйцами и сыром
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш;
- 4 яйца;
- соль;
- перец;
- 150 г творога;
- орегано;
- петрушка;
- помидор;
- 100 г моцареллы.
Способ приготовления:
- На разогретую антипригарную сковороду выкладываем тортилью или вырезанный по форме дна лаваш. Сверху разбиваем яйцо, все солим и перчим, посыпаем мелко нарезанной свежей петрушкой.
- Трем сыр и 2/3 добавляем в блюдо, сверху посыпаем орегано.
- Блюдо накрываем сверху еще одной тортильей или лавашем и готовим 5 минут под крышкой.
- В это время нарезаем тонкими кружочками помидоры и моцареллу.
- Тортилью аккуратно переворачиваем, сверху выкладываем помидоры, нарезанную моцареллу и посыпаем оставшимся сыром. Готовим под крышкой еще 5 минут.
- Перекладываем блюдо на тарелку, порционно разрезаем и подаем.
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