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Просто пожарьте яйцо с лавашем: простой рецепт для любителей быстрого завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Раз-два - и яичница с лавашом и сыром готова
Раз-два - и яичница с лавашом и сыром готова. Фото today.ua

Ваши близкие будут сбегаться на аромат

Завтрак – самый важный прием пищи. Самый популярный вариант завтрака – классическая яичница. Но что делать, когда все варианты этого блюда уже перепробованы?

Today предлагает довольно интересный вариант – яйца с лавашем и сыром. На приготовление сытного и вкусного блюда уйдет чуть больше 10 минут, а результат приятно удивит. Попробуем?

Как приготовить завтрак с лавашем, яйцами и сыром

Ингредиенты:

  • тортилья или лаваш;
  • 4 яйца;
  • соль;
  • перец;
  • 150 г творога;
  • орегано;
  • петрушка;
  • помидор;
  • 100 г моцареллы.

Способ приготовления:

  1. На разогретую антипригарную сковороду выкладываем тортилью или вырезанный по форме дна лаваш. Сверху разбиваем яйцо, все солим и перчим, посыпаем мелко нарезанной свежей петрушкой.
  2. Трем сыр и 2/3 добавляем в блюдо, сверху посыпаем орегано.
  3. Блюдо накрываем сверху еще одной тортильей или лавашем и готовим 5 минут под крышкой.
  4. В это время нарезаем тонкими кружочками помидоры и моцареллу.
  5. Тортилью аккуратно переворачиваем, сверху выкладываем помидоры, нарезанную моцареллу и посыпаем оставшимся сыром. Готовим под крышкой еще 5 минут.
  6. Перекладываем блюдо на тарелку, порционно разрезаем и подаем.

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#Рецепты #Завтрак #Яичница #Готовим дома