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Завтрак из двух яиц и одного кабачка: еще одна идея полезного блюда (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкусные и полезные овощные лепешки готовить легко
Вкусные и полезные овощные лепешки готовить легко. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Вы будете завтракать только так

Завтрак — важный прием пищи. Хочется, чтобы он был и сытным, и полезным, да еще и готовился быстро. Если хочется что-то кроме классического омлета и овсянки, предлагаем поэкспериментировать.

Если у вас дома найдется кабачок, сыр и яйца, самое время приготовить вкусные и полезные лепешки в духовке по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Они не только очень аппетитные, хорошо утоляют голод, но еще и низкокалорийные. Благодаря тому, что лепешки запекаются в духовке, они сохраняют максимум полезных веществ. Идем готовить?

Как приготовить кабачковые лепешки в духовке

Ингредиенты:

  • кабачок молодой – 1 шт. (300-500 гр);
  • сыр – 100 гр;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука (любая) – 2 ст. л;
  • разрыхлитель – 5 гр;
  • соль, приправы – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачок моем, сушим, натираем на крупной терке и отжимаем сок.
  2. Добавляем к кабачку все остальные ингредиенты, все тщательно перемешиваем.
  3. Форму застилаем пергаментом, духовку разогреваем до 200 градусов.
  4. Выкладываем кабачковую массу в форму в виде лепешек диаметром 10-12 см. Отправляем в духовку на 20 минут, пока они не подрумянятся.

Подавайте лепешки с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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