Завтрак из двух яиц и одного кабачка: еще одна идея полезного блюда (видео)
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Вы будете завтракать только так
Завтрак — важный прием пищи. Хочется, чтобы он был и сытным, и полезным, да еще и готовился быстро. Если хочется что-то кроме классического омлета и овсянки, предлагаем поэкспериментировать.
Если у вас дома найдется кабачок, сыр и яйца, самое время приготовить вкусные и полезные лепешки в духовке по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Они не только очень аппетитные, хорошо утоляют голод, но еще и низкокалорийные. Благодаря тому, что лепешки запекаются в духовке, они сохраняют максимум полезных веществ. Идем готовить?
Как приготовить кабачковые лепешки в духовке
Ингредиенты:
- кабачок молодой – 1 шт. (300-500 гр);
- сыр – 100 гр;
- яйца – 2 шт.;
- мука (любая) – 2 ст. л;
- разрыхлитель – 5 гр;
- соль, приправы – по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачок моем, сушим, натираем на крупной терке и отжимаем сок.
- Добавляем к кабачку все остальные ингредиенты, все тщательно перемешиваем.
- Форму застилаем пергаментом, духовку разогреваем до 200 градусов.
- Выкладываем кабачковую массу в форму в виде лепешек диаметром 10-12 см. Отправляем в духовку на 20 минут, пока они не подрумянятся.
Подавайте лепешки с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.