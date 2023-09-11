Завтрак из двух яиц и одного кабачка: еще одна идея полезного блюда (видео)

Вы будете завтракать только так

Завтрак — важный прием пищи. Хочется, чтобы он был и сытным, и полезным, да еще и готовился быстро. Если хочется что-то кроме классического омлета и овсянки, предлагаем поэкспериментировать.

Если у вас дома найдется кабачок, сыр и яйца, самое время приготовить вкусные и полезные лепешки в духовке по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Они не только очень аппетитные, хорошо утоляют голод, но еще и низкокалорийные. Благодаря тому, что лепешки запекаются в духовке, они сохраняют максимум полезных веществ. Идем готовить?

Как приготовить кабачковые лепешки в духовке

Ингредиенты:

кабачок молодой – 1 шт. (300-500 гр);

сыр – 100 гр;

яйца – 2 шт.;

мука (любая) – 2 ст. л;

разрыхлитель – 5 гр;

соль, приправы – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок моем, сушим, натираем на крупной терке и отжимаем сок. Добавляем к кабачку все остальные ингредиенты, все тщательно перемешиваем. Форму застилаем пергаментом, духовку разогреваем до 200 градусов. Выкладываем кабачковую массу в форму в виде лепешек диаметром 10-12 см. Отправляем в духовку на 20 минут, пока они не подрумянятся.

Подавайте лепешки с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.