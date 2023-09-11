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Приготовьте, пока слива стоит копейки: от этого пирога через минуту не останется ни крошки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающий пирог к семейному чаепитию
Потрясающий пирог к семейному чаепитию. Фото shuba.life

Легко, просто, сытно и вкусно

Хочется полакомиться какой-то вкусной выпечкой, но не хочется долго стоять на кухне? Тогда этот сливовый пирог – именно то, что вы искали.

Ароматный, вкусный и красивый пирог со сливами от "Бабусиних рецептів" — это всегда чистое удовольствие моментом. Уверены, что ради этого десерта вы купите абсолютно все сливы в ближайшем магазине. Ну что, идем готовить?

Как приготовить сливовый пирог

Ингредиенты:

  • слива – 12 шт.;
  • сливочное масло – 120 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 120 г;
  • разрыхлитель – 6 г;
  • мука – 170 г.

Способ приготовления:

  1. Сливы моем, удаляем косточки и разрезаем на две части.
  2. В размягченное сливочное масло высыпаем сахар, взбиваем венчиком. В смесь вбиваем яйца, все взбиваем до однородности.
  3. Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем, добавляем в массу и лопаткой замешиваем тесто.
  4. Форму для выпечки застилаем пергаментом, сверху выкладываем тесто и равномерно распределяем по форме.
  5. На тесто выкладываем сливы срезом вниз. По желанию их можно сбрызнуть лимонным соком и посыпать коричневым сахаром.
  6. Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 45-50 минут.

Рекомендуем также приготовить легендарный сливовый пирог из газеты "Нью-Йорк Таймс" по рецепту "Телеграфа", Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Пирог #Сливы #Готовим дома