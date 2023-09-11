Приготовьте, пока слива стоит копейки: от этого пирога через минуту не останется ни крошки
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Легко, просто, сытно и вкусно
Хочется полакомиться какой-то вкусной выпечкой, но не хочется долго стоять на кухне? Тогда этот сливовый пирог – именно то, что вы искали.
Ароматный, вкусный и красивый пирог со сливами от "Бабусиних рецептів" — это всегда чистое удовольствие моментом. Уверены, что ради этого десерта вы купите абсолютно все сливы в ближайшем магазине. Ну что, идем готовить?
Как приготовить сливовый пирог
Ингредиенты:
- слива – 12 шт.;
- сливочное масло – 120 г;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 120 г;
- разрыхлитель – 6 г;
- мука – 170 г.
Способ приготовления:
- Сливы моем, удаляем косточки и разрезаем на две части.
- В размягченное сливочное масло высыпаем сахар, взбиваем венчиком. В смесь вбиваем яйца, все взбиваем до однородности.
- Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем, добавляем в массу и лопаткой замешиваем тесто.
- Форму для выпечки застилаем пергаментом, сверху выкладываем тесто и равномерно распределяем по форме.
- На тесто выкладываем сливы срезом вниз. По желанию их можно сбрызнуть лимонным соком и посыпать коричневым сахаром.
- Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 45-50 минут.
Рекомендуем также приготовить легендарный сливовый пирог из газеты "Нью-Йорк Таймс" по рецепту "Телеграфа", Приятного аппетита!