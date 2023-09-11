Так любят готовить салаты жены литовских рыбалок: необычный рецепт с селедкой

Так вы еще не готовили!

Морская рыба разных видов посола – изюминка балтийских народов. Ее даже добавляют как ингредиент в другие блюда. И этот литовский салат – хорошее тому доказательство.

Простое в приготовлении блюдо по рецепту "Це Смак" покорит сердце каждого, кто его попробует. В составе салата – ингредиенты, которые вы с легкостью можете найти в холодильнике или в ближайшем магазине. Кстати, вместо шампиньонов в салат можете добавить соленые грибы – тогда их обжаривать даже не нужно. Попробуем?

Как приготовить салат с морковью и сельдью

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.;

морковь – 3 шт.;

лук – 3 шт.;

шампиньоны – 500 г;

оливковое масло – 100 мл;

зеленый лук – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сельдь помойте, разделайте, отделите две половинки филе. Нарежьте их полосками средней толщины. Морковь очистите и натрите на большой терке. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Грибы промойте, просушите бумажными полотенцами и нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте на ней морковь, добавьте лук к мягкости моркови. Добавьте шампиньоны и готовьте еще несколько минут к золотистости лука. Переложите все в салатницу и оставьте в холодильнике. Через полчаса добавьте селедку и аккуратно перемешайте. Посыпьте салат резаным зеленым луком и подавайте к столу.

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