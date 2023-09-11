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Самый быстрый кекс: элементарный рецепт простейшей выпечки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальная выпечка к чаю или кофе
Идеальная выпечка к чаю или кофе. Фото shuba.life

Это йогуртовое тесто получается невероятно нежным

Сладкие пироги бывают очень разнообразными. Мы делились рецептом вкусного тыквенного кекса. Теперь рассказываем, как приготовить невероятный нежный и воздушный йогуртовый пирог.

Йотировать такую выпечку очень просто. Для измерения пропорции сахара, масла, йогурта и муки используйте один и тот же стакан — и все получится. Рецептом поделились на портале life.nv.ua.

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан масла
  • 2 стакана йогурта по вашему выбору
  • 2 стакана муки
  • 2 яйца
  • 1 пачка ванильного сахара
  • 1 пачка разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Смешиваем в одном глубоком сосуде все ингредиенты. Мука и разрыхлитель перед этим тщательно просеиваем через сито – от этого зависит однородность и великолепие кекса.
  2. Замешиваем густое тесто. Важно, чтобы оно было однородным и без комочков.
  3. Выливаем тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Можно просто застелить пергаментом – эффект будет таким же.
  4. Выпекаем пирог на среднем уровне заранее разогретого духового шкафа. Готовим в течение 50-60 мин. при температуре 160-180°C.

Йогуртовый кекс получается очень ароматным и рыхлым. Также мы рассказывали, как испечь вкусный яблочный пирог.

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