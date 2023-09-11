Самый быстрый кекс: элементарный рецепт простейшей выпечки
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Это йогуртовое тесто получается невероятно нежным
Сладкие пироги бывают очень разнообразными. Мы делились рецептом вкусного тыквенного кекса. Теперь рассказываем, как приготовить невероятный нежный и воздушный йогуртовый пирог.
Йотировать такую выпечку очень просто. Для измерения пропорции сахара, масла, йогурта и муки используйте один и тот же стакан — и все получится. Рецептом поделились на портале life.nv.ua.
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 1 стакан масла
- 2 стакана йогурта по вашему выбору
- 2 стакана муки
- 2 яйца
- 1 пачка ванильного сахара
- 1 пачка разрыхлителя
Способ приготовления:
- Смешиваем в одном глубоком сосуде все ингредиенты. Мука и разрыхлитель перед этим тщательно просеиваем через сито – от этого зависит однородность и великолепие кекса.
- Замешиваем густое тесто. Важно, чтобы оно было однородным и без комочков.
- Выливаем тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Можно просто застелить пергаментом – эффект будет таким же.
- Выпекаем пирог на среднем уровне заранее разогретого духового шкафа. Готовим в течение 50-60 мин. при температуре 160-180°C.
Йогуртовый кекс получается очень ароматным и рыхлым. Также мы рассказывали, как испечь вкусный яблочный пирог.