Самый быстрый кекс: элементарный рецепт простейшей выпечки

Это йогуртовое тесто получается невероятно нежным

Сладкие пироги бывают очень разнообразными. Мы делились рецептом вкусного тыквенного кекса. Теперь рассказываем, как приготовить невероятный нежный и воздушный йогуртовый пирог.

Йотировать такую выпечку очень просто. Для измерения пропорции сахара, масла, йогурта и муки используйте один и тот же стакан — и все получится. Рецептом поделились на портале life.nv.ua.

Ингредиенты:

1 стакан сахара

1 стакан масла

2 стакана йогурта по вашему выбору

2 стакана муки

2 яйца

1 пачка ванильного сахара

1 пачка разрыхлителя

Способ приготовления:

Смешиваем в одном глубоком сосуде все ингредиенты. Мука и разрыхлитель перед этим тщательно просеиваем через сито – от этого зависит однородность и великолепие кекса. Замешиваем густое тесто. Важно, чтобы оно было однородным и без комочков. Выливаем тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Можно просто застелить пергаментом – эффект будет таким же. Выпекаем пирог на среднем уровне заранее разогретого духового шкафа. Готовим в течение 50-60 мин. при температуре 160-180°C.

Йогуртовый кекс получается очень ароматным и рыхлым. Также мы рассказывали, как испечь вкусный яблочный пирог.