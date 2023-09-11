Удивительно мягкий и влажный: никто не догадается, что делает этот кекс таким вкусным
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Хитовый осенний рецепт
Мы рассказывали, как приготовить вкусный ягодный пирог. Теперь делимся рецептом ароматной и пышной осенней выпечки с тыквой.
Тыква – это очень вкусный и полезный сезонный овощ. На портале "1 минута" рассказали, как приготовить интересный домашний тыквенный кекс.
Ингредиенты:
- Мука 200 г
- Сахар 130 г
- яйца 2 штуки
- Разрыхлитель 1 чайная ложка
- Изюм 50 г
- Рафинированное масло 70 г
- Цедра 1 апельсина
- Соль 1 щепотка
- Тыква 170-200 г
- Вода 100 мл
- Сахар 1 столовая ложка
Способ приготовления:
- Сначала приготовим тыквенное пюре. Чистим тыкву от кожи и семян.
- Режем его на небольшие кубики, кладем в кастрюлю, заливаем водой и добавляем сахар. Варим 20 минут на слабом огне. Затем сливаем воду, когда тыква остынет, толчем ее до состояния пюре.
- Взбиваем яйца с сахаром и солью в светлую пену. Добавляем туда рафинированное растительное масло, готовое пюре и перемешиваем.
- Просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем изюм и цедру апельсина. Хорошо замешиваем.
- В форму для запекания, смазанную растительным маслом и посыпанную панировочными сухарями, выкладываем тесто. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
- Ориентировочное время выпекания – 40-50 минут. Точное время зависит от духовки.
Готовый кекс достаем из духовки и посыпаем сверху сахарной пудрой. Он получается безумно вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить яркие морковные булочки.