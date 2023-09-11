Укр

Удивительно мягкий и влажный: никто не догадается, что делает этот кекс таким вкусным

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Великолепная домашняя выпечка – яркая и ароматная
Великолепная домашняя выпечка – яркая и ароматная. Фото shuba.life

Хитовый осенний рецепт

Мы рассказывали, как приготовить вкусный ягодный пирог. Теперь делимся рецептом ароматной и пышной осенней выпечки с тыквой.

Тыква – это очень вкусный и полезный сезонный овощ. На портале "1 минута" рассказали, как приготовить интересный домашний тыквенный кекс.

Ингредиенты:

  • Мука 200 г
  • Сахар 130 г
  • яйца 2 штуки
  • Разрыхлитель 1 чайная ложка
  • Изюм 50 г
  • Рафинированное масло 70 г
  • Цедра 1 апельсина
  • Соль 1 щепотка
  • Тыква 170-200 г
  • Вода 100 мл
  • Сахар 1 столовая ложка

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовим тыквенное пюре. Чистим тыкву от кожи и семян.
  2. Режем его на небольшие кубики, кладем в кастрюлю, заливаем водой и добавляем сахар. Варим 20 минут на слабом огне. Затем сливаем воду, когда тыква остынет, толчем ее до состояния пюре.
  3. Взбиваем яйца с сахаром и солью в светлую пену. Добавляем туда рафинированное растительное масло, готовое пюре и перемешиваем.
  4. Просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем изюм и цедру апельсина. Хорошо замешиваем.
  5. В форму для запекания, смазанную растительным маслом и посыпанную панировочными сухарями, выкладываем тесто. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
  6. Ориентировочное время выпекания – 40-50 минут. Точное время зависит от духовки.

Готовый кекс достаем из духовки и посыпаем сверху сахарной пудрой. Он получается безумно вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить яркие морковные булочки.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Выпечка #Кекс