Удивительно мягкий и влажный: никто не догадается, что делает этот кекс таким вкусным

Хитовый осенний рецепт

Мы рассказывали, как приготовить вкусный ягодный пирог. Теперь делимся рецептом ароматной и пышной осенней выпечки с тыквой.

Тыква – это очень вкусный и полезный сезонный овощ. На портале "1 минута" рассказали, как приготовить интересный домашний тыквенный кекс.

Ингредиенты:

Мука 200 г

Сахар 130 г

яйца 2 штуки

Разрыхлитель 1 чайная ложка

Изюм 50 г

Рафинированное масло 70 г

Цедра 1 апельсина

Соль 1 щепотка

Тыква 170-200 г

Вода 100 мл

Сахар 1 столовая ложка

Способ приготовления:

Сначала приготовим тыквенное пюре. Чистим тыкву от кожи и семян. Режем его на небольшие кубики, кладем в кастрюлю, заливаем водой и добавляем сахар. Варим 20 минут на слабом огне. Затем сливаем воду, когда тыква остынет, толчем ее до состояния пюре. Взбиваем яйца с сахаром и солью в светлую пену. Добавляем туда рафинированное растительное масло, готовое пюре и перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем изюм и цедру апельсина. Хорошо замешиваем. В форму для запекания, смазанную растительным маслом и посыпанную панировочными сухарями, выкладываем тесто. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочное время выпекания – 40-50 минут. Точное время зависит от духовки.

Готовый кекс достаем из духовки и посыпаем сверху сахарной пудрой. Он получается безумно вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить яркие морковные булочки.